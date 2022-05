De l’érosion constatée sur les berges à Chambord

C’est ce qu’a rapporté le maire de la municipalité, Luc Chiasson, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, lundi. La municipalité est d’ailleurs intervenue auprès de résidences de la baie Dorée qui ont été inondées.

Des débris ont également fait leur apparition sur les terrains situés dans le secteur du domaine du Marais, aux abords du lac Saint-Jean.

Le maire de Chambord, Luc Chiasson Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ce matin (lundi), ça s’est amélioré alors qu’il n’y a plus de vagues. Le lac est beaucoup plus calme et on constate que l’eau commence à redescendre sur les terrains , a précisé le maire de Chambord, ajoutant que des travaux de stabilisation des berges devront être effectués.

Selon Rio Tinto, gestionnaire du réservoir hydraulique du lac Saint-Jean, le niveau a commencé à descendre dimanche soir après avoir atteint un pic de 18,25 pieds au cours de la fin de semaine. Il est toujours en baisse à l’heure actuelle.

Luc Chiasson n’a pas caché que la colère et l’inquiétude augmentent chez ses citoyens à l’égard de la multinationale concernant sa gestion du plan d’eau.

Des évacués réintégrés à Saint-Félicien

À St-Félicien, deux familles évacuées dans le secteur du Bôme, près de la rivière Mistassini pourront réintégrer leur demeure. Une cinquantaine de résidences du secteur sont toujours privées d’eau potable et sont aux prises avec des refoulements d'égouts. La Ville continuera d’offrir du soutien aux citoyens touchés par ces inondations.

L’eau est quand même encore haute. On va continuer à fournir de l’eau et des toilettes chimiques probablement pour une semaine , a mentionné le maire Luc Gibbons, qui a aussi été interpellé par ses citoyens concernant la gestion de Rio Tinto.

Par ailleurs, les prévisions météorologiques s'annoncent encourageantes au Lac-Saint-Jean pour les prochains jours. Selon Environnement Canada, il n'y aura pas d'épisode de grands vents sur le territoire dans les trois prochains jours. Cette période sera aussi marquée par la présence du soleil et l'augmentation des températures. De la pluie est toutefois attendue d'ici la fin de la semaine

Avec des informations de Béatrice Rooney