Deux jeunes photographes se distinguent dans une exposition à Memramcook

Je trouve que c'est juste le fun. Quand tu vois quelque chose qui bouge et que tu es comme : "Oh, check cette affaire-là", tu peux sortir ton appareil photo et le prendre en photo , souligne Hugo Dupuis.

Hugo et Yannick Dupuis ne sont respectivement âgés que de 9 ans et de 10 ans, mais ils ont déjà l'œil et l’instinct de photographe. Armés de leur appareil et toujours sur le qui-vive, ils demeurent prêts à prendre la photo parfaite. Ils s’inspirent principalement de la beauté de la vallée de Memramcook.

Une photographie réalisée par les frères Dupuis. Photo : Radio-Canada

On voyait des animaux et maman les [photographiait]. Donc, on a décidé que nous autres aussi on allait les [photographier] , explique Yannick Dupuis.

Outre la nature, ils photographient souvent leur mère.

Des fois quand notre mère est en train de faire de quoi et qu'elle veut qu'on prenne des photos d'elle, bien, on prend des photos d'elle , indique Hugo Dupuis.

Selon eux, le secret d’une belle photo est d’être patient. Les oiseaux demeurent leur sujet préféré dans leur riche collection.

Une photographie réalisée par les frères Dupuis. Photo : Radio-Canada

Yannick et Hugo participent à des concours de photographie depuis quelques années et ils sont membres du club de photographes amateurs de la Société culturelle de Memramcook. Il est parfois difficile pour eux de sélectionner les photographies à exposer.

J’en ai beaucoup des belles et comme chaque jour j'en ai une nouvelle meilleure alors je ne sais pas quelle est la meilleure encore , affirme Yannick Dupuis.

Des photographes de tout âge

Pour Murielle Belliveau qui s'occupe du club de photo de la société culturelle de Memramcook, c’est un réel plaisir de pouvoir rendre cet art accessible.

C’est ce qui fait l’originalité de cette exposition ici, c'est la diversité. Il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des jeunes. Cette exposition, c'est majoritairement des jeunes. C'est vraiment intéressant puisque ça devient une forme artistique qui est accessible à tous et aux jeunes. C’est superbe , souligne Murielle Belliveau.

Que ce soit pour un concours ou pour le plaisir, les deux frères ont la piqûre de la photographie et leur complicité va bien au-delà des mots.

D’après un reportage de Jérémie Tessier-Vigneault