Un service de consultation psychosociale voit le jour pour les producteurs agricoles

Elle-même productrice agricole, Mélissa Verreault a mis sur pied un service d’aide psychosociale adapté à la réalité du monde agricole. Elle rencontre ses patients dans différents environnements, que ce soit en pleine nature en marchant ou autour d’un café en déjeunant. L’objectif derrière cette forme de rencontre est de créer un contexte propice à la confidence.

« On sort du cadre formel qui peut être parfois intimidant dans un bureau de rencontre. » — Une citation de Mélissa Verreault, travailleuse sociale et productrice agricole

Selon diverses études parues au fil des ans, les producteurs agricoles sont nombreux à vivre avec une fatigue chronique en raison de la surcharge de travail auquel ils sont confrontés quotidiennement. Cette fatigue cause de l’anxiété et du stress. À cela s’ajoutent les défis financiers qui frappent certains agriculteurs.

Un travailleur agricole laboure un champs avec un tracteur. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Comme productrice, Mélissa Verreault est à même de comprendre la réalité du milieu. De connaître le monde agricole, les difficultés que ça entraîne et la vulnérabilité à travers le monde agricole aide, et d’être productrice me permet de mieux cibler la réalité des différentes sphères de vie des producteurs , explique-t-elle.

Elle avoue avoir vécu elle-même un épisode de stress avec son conjoint.

Je l’ai vécu avec mon conjoint lors d’une construction. Ça a été mis à rude épreuve et ça nous a sensibilisés sur tout le risque qui existe autour de ça et l’isolement que les producteurs vivent , pointe la travailleuse sociale.

La solitude fait aussi partie de la détresse psychologique vécue par les producteurs, de là l’importance selon Mélissa Verreault de bien s’entourer malgré les horaires de travail atypiques.