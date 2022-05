De nombreux citoyens toujours privés d’électricité à Ottawa et en Outaouais

Depuis samedi après-midi, les équipes d’Hydro-Québec et d’Hydro Ottawa multiplient les efforts pour permettre aux citoyens de retrouver le courant. Malgré tout, de nombreux résidents d’Ottawa et de l’Outaouais sont toujours privés d’électricité 36 heures après que la tempête ait sévi samedi après-midi.

Lundi matin, Hydro Ottawa estime que 140 000 clients manquent de courant. Du côté de l’Outaouais, ce sont plus de 53 000 citoyens qui attendent patiemment que leurs appareils électroniques puissent fonctionner à nouveau.

Dans l’est ontarien, on estime à plus de 45 000 personnes toujours privées d’électricité à Arnprior, Brock, Kingston, Orléans, Vankleek Hill et Winchester.

Deux femmes constatent les dégâts à la suiite de la tempête (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tout porte à croire qu’ils devront s’armer de patience encore un peu. Dimanche matin, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a confié qu’une période de deux ou trois jours allait être nécessaire pour que tous ses concitoyens soient branchés à nouveau.

En attendant, la Ville d’Ottawa a ouvert neuf centres d’urgence pour offrir salles de bain, électricité et même de la nourriture aux gens qui n’en ont plus à la maison.

Le maire Jim Watson s'est rendu à Stittsville dimanche matin pour rencontrer les citoyens touchés (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

À Chelsea, en Outaouais, la Municipalité utilise le Centre Meredith pour offrir les mêmes services. Du côté de l’est ontarien, l’aréna de Clarence Creek sert d’abri pour des résidents.

De son côté, la Ville de Gatineau n’a jusqu’à maintenant offert aucun service à ses résidents.

Quatre décès liés à la tempête dans la grande région

Jusqu’à maintenant, la tempête a coûté la vie à au moins neuf personnes au Québec et en Ontario.

Dans la grande région de la capitale nationale, quatre résidents sont décédés à la suite du passage d’orages violents.

Une femme de 51 ans a péri sur la rivière des Outaouais, dans le secteur Masson-Angers. Son ponton a chaviré. Une autre personne a été blessée.

Cette voiture blanche a été écrasée par un arbre samedi soir à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Dans l’ouest d’Ottawa, une femme de 80 ans est décédée dimanche après-midi happée par un arbre près de la municipalité de Lanark.

Un homme de 59 ans a été porté à son dernier souffle après avoir été happé par un arbre lorsqu’il se trouvait au Canadian Golf and Country Club, à Ottawa.

Dans le comté de Renfrew, un arbre a heurté un homme de 44 ans qui en a perdu la vie.

Avec les informations de Charles Lalande