Le ministère de la Culture classe l’église du Très-Saint-Sacrement

Après deux ans de tergiversations, l'église du Très-Saint-Sacrement est désormais classée et protégée par le ministère de la Culture, a appris Radio-Canada. Une décision qui va à l'encontre de la volonté de la paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger et du diocèse de Québec.

L'information a pu être confirmée auprès de deux sources près du dossier. La nouvelle devrait être officialisée lundi.

L'église du Très-Saint-Sacrement, située sur le chemin Sainte-Foy, est fermée au culte et désacralisée depuis 2019. Cette année-là, la paroisse avait dû condamner le bâtiment d'urgence après avoir décelé des problèmes de structure menaçant la sécurité des usagers. Deux ans plus tôt, des pierres du parement de l'église s'étaient effondrées.

Tentant de vendre l'église et le terrain, la Fabrique de la paroisse s'est fait couper l'herbe sous le pied lorsque la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a déposé un avis d'intention de classement. Deux ans plus tard et après des travaux d'évaluation de la structure ainsi que de la valeur patrimoniale de l'immeuble, le gouvernement a décidé de protéger l'église.

Lors du dépôt de l'avis d'intention de classement en 2020, le diocèse de Québec avait affiché une opposition ferme. Nous sommes très étonnés, très surpris, et jusqu'à un certain point, sous le choc. Cette église-là a eu de graves problèmes structurels. Nous allons nous opposer de toutes nos forces à cette déclaration comme monument historique , avait déclaré Marc Pelchat, prêtre à l'archidiocèse de Québec.

L'église du Très-Saint-Sacrement a été désacralisée en 2019. Photo : Radio-Canada

Gouffre financier

L'an dernier, le directeur général de la Fabrique de la paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger, André G. Bernier, estimait qu'un classement de l'église Très-Saint-Sacrement coûterait une fortune.

En annonçant la semaine dernière la fermeture d'une autre église de sa paroisse, l'église Saint-Charles-Garnier, ce même M. Bernier a maintenu ses propos, dévoilant au passage les sommes dépensées pour entretenir l'église du Très-Saint-Sacrement. Depuis quatre ans, nous avons dépensé 1,8 million de dollars pour sa sécurisation et son entretien.

Après avoir laissé tomber Très-Saint-Sacrement et Saint-Charles-Garnier, la paroisse veut concentrer ses efforts et ses ressources sur l'église Saint-Michel-de-Sillery.

L'église du Très-Saint-Sacrement Année de construction : 1920 Valeur patrimoniale : Supérieure Désacralisation : 2019 Source : Ville de Québec

Plus de détails à venir...