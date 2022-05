Les Flyers de Moncton remportent la Coupe Telus 2022

C’est la première fois qu’une équipe du Nouveau-Brunswick remporte ce tournoi national Les Flyers constituent la deuxième équipe de l’Atlantique qui atteint ce sommet, après les Islanders du Cap-Breton Ouest en 2017.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Flyers ont vaincu en finale les Cantonniers de Magog, en prolongation, dimanche, par la marque de 5-4. Jack Martin a marqué le but vainqueur.

C’est le plus beau moment de ma vie, et je suis tellement fier des gars , affirme Jack Martin, cité dans un communiqué de Hockey Canada. Si vous m’aviez dit qu’on gagnerait le championnat comme ça, je ne vous aurais jamais cru, mais on a un groupe incroyable. On forme une famille et on n’oubliera jamais ce moment.

Magog a marqué deux buts en première période grâce à des tirs d’Alix Durocher et de Jules Boilard.

Philippe Collette, Marco Martin et Luke Patterson ont répliqué pour les Flyers en deuxième période. Moncton menait alors 3-2.

En troisième période, Zachary Weeler a consolidé l'avance des Flyers. Moncton menait 4-2. Puis, alors que le filet de Magog était désert, le capitaine des Cantonniers, Eli Baillargeon, a marqué deux buts en 16 secondes pour ramener le pointage à égalité et forcer une période de prolongation.

Enfin, Jack Martin a donné la victoire aux Flyers en marquant son cinquième but du tournoi après seulement 40 secondes de jeu en prolongation.

Une rare fiche parfaite

L’équipe de Moncton a une fiche parfaite de 7-0 à l’issue du tournoi. Il s’agit de la huitième équipe depuis 2000 qui complète le tournoi sans défaite, et parmi ces huit équipes elle la première qui provient de l’extérieur de la Saskatchewan.

C’est un groupe exceptionnel , estime John DeCourcey, entraîneur-chef de Moncton. Toute la semaine, les joueurs ont surmonté l’adversité et accompli le travail, et je suis très fier d’eux. Leur but cette saison était d’atteindre ce match, et après avoir réussi, on voulait la victoire.

Le gardien de but de Moncton, Samuel LeBlanc, de Memramcook, a effectué 38 arrêts pour obtenir son quatrième gain du tournoi.

Joueurs primés durant le tournoi

Voici les joueurs qui ont remporté les prix du tournoi de la Coupe Telus 2022 :

joueur par excellence : Luke Patterson, des Flyers de Moncton;

meilleure avant : Jules Boilard, des Cantonniers de Magog;

meilleur défenseur : Jack Martin, des Flyers de Moncton;

meilleur gardien de but : Joey Rocha, des Hounds de Notre Dame;

joueur ayant le meilleur esprit sportif : Lucas Fraser, du Rush de Sydney.

La prochaine Coupe Telus sera disputée à Saint-Hyacinthe, au Québec, à compter du 24 avril 2023.