Xinjiang : l’ONU entame en Chine une visite en terrain miné

Elle a parlé lundi en visioconférence avec les chefs de délégation d'environ 70 ambassades étrangères en Chine, ont indiqué à l' AFPAgence France-Presse des sources diplomatiques.

Selon ces sources, Michelle Bachelet a assuré aux diplomates qu'elle avait négocié l'accès à des centres de détention et pourrait s'entretenir avec des militants locaux des droits de la personne.

Cette région du nord-ouest du pays, longtemps frappée par des attentats sanglants, pour lesquels les autorités accusent des séparatistes et des islamistes ouïghours, fait l’objet depuis le milieu des années 2010 d’une surveillance draconienne.

Des études occidentales accusent la Chine d’avoir interné au moins un million de Ouïghours et de membres d’autres minorités musulmanes dans des camps de rééducation et des prisons, voire d’imposer du travail forcé. Pékin dément ces accusations.

La visite de Mme Bachelet est la première d’un Haut-Commissaire aux droits de l’Homme en Chine depuis 2005.

Une manifestante portant un masque protecteur, pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), prend part à un rassemblement , à Istanbul en Turquie, à l'occasion de la Journée internationale de la femme pour protester contre le traitement des Ouïghours par la Chine. Photo : Reuters / MURAD SEZER

Durant sa visite de six jours, elle doit se rendre notamment à Urumqi, la capitale du Xinjiang, ainsi qu’à Kashgar, ville du sud de la région où la population ouïghoure est particulièrement importante.

Mais son séjour sera scruté de près, car nombre d’observateurs doutent que l’ex-présidente chilienne de 70 ans bénéficie d’un accès véritablement libre. Beaucoup craignent que la Chine utilise cette visite pour se dédouaner.

L’organisation de défense des droits de la personne Chinese Human Rights Defenders (CHRD), basée à Washington, a estimé lundi dans une lettre ouverte à Mme Bachelet que sa visite sera soigneusement gérée et chorégraphiée par Pékin.

Nous craignons […] que vous n’ayez pas un accès libre aux victimes, aux témoins, aux membres indépendants de la société civile et que vos points de vue soient déformés par le gouvernement chinois , souligne l’ ONG Organisation non gouvernementale .

La Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet (Archives) Photo : afp via getty images / FABRICE COFFRINI

Elle rencontrera par ailleurs un certain nombre de hauts fonctionnaires aux niveaux national et local , des organisations de la société civile, des représentants du monde des affaires ainsi que des universitaires , a indiqué son cabinet. La responsable onusienne donnera également une conférence à l’Université de Canton (sud de la Chine).

Génocide

Pour la plupart musulmans sunnites, les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, peuplé de 26 millions d’habitants.

Des études occidentales, fondées sur des interprétations de documents officiels, des témoignages de victimes présumées et des extrapolations statistiques, accusent Pékin d’avoir interné dans des camps au moins un million de personnes, d’effectuer des stérilisations forcées ou encore d’imposer du travail forcé .

Les États-Unis accusent les autorités chinoises de perpétrer un génocide .

La Chine présente les camps comme des centres de formation professionnelle destinés à lutter contre l’extrémisme religieux et à former les habitants à un métier afin de développer l’emploi et la stabilité sociale.

Pékin dit par ailleurs n’imposer aucune stérilisation, mais uniquement appliquer la politique de limitation des naissances à l’œuvre dans l’ensemble du pays, et qui était peu mise en pratique auparavant dans la région.

Des responsables de l’ ONUOrganisation des Nations unies ferraillaient depuis 2018 avec Pékin afin d’obtenir un accès libre et significatif .

Des travailleurs marchent autour du périmètre clôturé de ce qui est officiellement connu comme un centre de formation professionnelle à Dabancheng, dans le Xinjiang, en Chine. Photo : Reuters / Thomas Peter

Propagande

Selon des universitaires et des Ouïghours basés à l’étranger, les autorités du Xinjiang semblent toutefois ces dernières années avoir abandonné les mesures de répression sévères pour se concentrer sur le développement économique.

Maintenant, il n’y a plus beaucoup de preuves visibles d’une répression , déclare à l’ AFPAgence France-Presse Peter Irwin, de l’organisation Uyghur Human Rights Project.

La surveillance omniprésente de l’État et la peur de représailles pourraient empêcher les Ouïghours sur le terrain de parler librement à l’équipe onusienne.

Michelle Bachelet a également été critiquée par Washington pour ne pas avoir été plus directe jusqu’ici à propos du Xinjiang. Les États-Unis ont prévenu vendredi que le silence persistant de Mme Bachelet face aux preuves indiscutables des atrocités était profondément préoccupant .

Les médias officiels chinois semblent en tout cas avoir enclenché la machine de propagande. L’agence de presse Chine nouvelle a loué lundi les progrès remarquables en matière de droits de la personne ces dernières années dans le pays.

Dans un autre article, elle dément tout travail forcé, arguant que les personnes originaires du Xinjiang choisissent librement de se rendre ailleurs en Chine pour travailler en raison des meilleurs salaires et opportunités de carrière.