Les vignobles estriens épargnés par les orages

Les vignerons de la région ont eu toute une frousse en raison de la grêle tombée samedi. J'ai sauté dans la voiture. Je suis venu voir tout de suite les vignes. Heureusement, moins de 1 % de dommages, mais j'ai quelques pouces qui ont été affectés par des grêlons de la taille d'une balle de golf. Je n'avais jamais vu ça. Mais ça, c'est la crise climatique , raconte le propriétaire de la Ferme du 45e Parallèle, Étienne Gosselin.

Il s'en est fallu de peu pour que M. Gosselin perde une fois de plus toute sa récolte comme ce fut le cas l'an dernier.

« La pleine lune d'avril, la pleine lune de mai, deux gels coup sur coup, j'ai tout perdu l'an passé, donc aucune récolte. Ça fait que cette année, j'étais doublement stressé. » — Une citation de Étienne Gosselin, propriétaire de la Ferme du 45e Parallèle

À quelques kilomètres de là, le vignoble de l’Orpailleur a reçu seulement de la pluie au plus grand soulagement du propriétaire, Charles-Henri De Coussergues. Je dirais qu'on a été surpris parce que la météo annonçait des orages. J'ai eu peur quand ma fille m'a appelé. Ma fille habite à trois kilomètres à vol d'oiseau, à Dunham. Elle m'a appelé en panique. Elle me dit: ''Papa, papa je suis entré ma voiture, mais il tombe de la grêle'' , raconte ce dernier. M. De Coussergues en a vécu des caprices de Dame nature depuis 40 ans et jamais, il n'a vu de grêle.

« Il y a eu une canicule il y a deux semaines. Après, il s'est mis à faire frais, puis là il y a eu de la grêle. Lundi soir, on pensait être sauvé du gel. Ils annoncent une nuit froide selon les endroits de 2 à 4 degrés. Ce n’est pas habituel tout ça. Effectivement, il va falloir vivre avec ça. » — Une citation de Charles-Henri De Coussergues, propriétaire du vignoble de l’Orpailleur

Il y a eu plus de peur que de mal dans les vignobles de Brome-Missisquoi, mais la situation reste sous haute surveillance avec un risque de gel dans la nuit de lundi. Pour protéger les 30 000 vignes de la Halte des Pèlerins, toutes les toiles seront déployées lundi. Les risques de gelées dans notre région sont là en principe jusqu'à la nouvelle lune de juin. Ce n'est pas rare d'avoir ça en cette période-ci , raconte le copropriétaire, Mario Corbin.

« Ça va toujours être pire. La crise climatique, on va toujours être affectés. Avant, on parlait de huit bonnes années sur dix et deux années plus difficiles. Ça, c'était la moyenne agroclimatique si on veut. Maintenant, c'est certain qu'on sera affectés une année sur deux ou quelque chose comme ça. » — Une citation de Étienne Gosselin, propriétaire de la Ferme du 45e Parallèle

Il faut avoir un bon moral et des nerfs solides pour cultiver des vignes, non seulement au Québec, mais partout dabs le monde.

D'après le reportage de Jean Arel