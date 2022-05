À Shediac, les motocyclistes s’unissent pour la santé des hommes

Des amateurs de motos se sont donné rendez-vous au parc Pascal-Poirier et ont défilé dans les rues, dans le cadre de l’événement The Distinguished Gentleman's Ride.

Cette randonnée de groupe en moto a pour but de récolter des dons pour des causes liées à la santé masculine.

La santé mentale des hommes et le cancer de la prostate, en particulier, sont des questions sur laquelle l’événement appuie ses efforts de sensibilisation.

C'était essentiel pour plusieurs participants de rouler pour cette cause. C'est un peu tabou d'en parler , disait Patrick Girouard, un des participants, qui y voit une bonne occasion de donner de la visibilité à ces sujets difficiles à aborder.

Josette Brideau, le 22 mai 2022 à Shediac. Photo : Radio-Canada

Même si l’accent est porté sur la santé masculine, la randonnée en moto et la levée de fonds ne sont pas réservées aux hommes. J'ai plusieurs amis qui dealent avec ça, la santé mentale , disait une des participantes, Josette Brideau. C’est vraiment une bonne cause.

Cette balade annuelle a vu le jour en Australie en 2012, après que le fondateur ait vu une affiche avec un personnage d’une série télé en complet et cravate près d'une moto.

Patrick Girouard a participé à la Distinguished Gentleman's Ride, le 22 mai 2022 à Shediac au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les motocyclistes étaient invités à s’habille chic pour appuyer le concept et attirer l’attention sur la cause pour laquelle ils roulaient.

Le fait de sortir nos habits, nos cravates , mentionnait Patrick Girouard, ça donne un autre cachet à l'événement, qui est quand même important.

Len Tully, organisateur de la «Distinguished Gentleman's Ride» du 22 mai 2022 à Shediac au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est la deuxième année que la randonnée a lieu dans les rues de Shediac.

Len Tully, l’organisateur, était heureux de voir qu’il y avait plus d’une quarantaine de participants. L’année passée, je pense qu’on en a eu seulement 18 ou 20. Comme vous pouvez voir cette année, on est beaucoup, beaucoup plus , a-t-il lancé.

Il espérait bien que l'événement revienne l'an prochain.

La «Distinguished Gentleman's Ride» du 22 mai 2022 à Shediac au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Plus de 40 millions de dollars ont été amassés partout dans le monde grâce à l’initiative Distinguished Gentleman’s Ride. Les fonds vont à la Fondation Movember, qui les distribue à des organismes de charité.

Dimanche, des randonnées similaires ont eu lieu à Moncton et Bathurst, ainsi qu'à Halifax en Nouvelle-Écosse.

D’après le reportage de Félix Arseneault