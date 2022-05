Emprunter un laissez-passer pour visiter les parcs cet été, c’est possible 

L’Association des bibliothèques de la Saskatchewan, la Saskatchewan Parks and Recreation Association et l’Association des parcs régionaux de la Saskatchewan lanceront l’initiative à l’occasion du Mois des parcs et loisirs.

Du 1er juin au 15 septembre prochain, il sera possible d’emprunter une des 800 laissez-passer disponibles, valides pendant 7 jours, et donnant accès à près de 100 parcs régionaux.

Les organismes offriront la carte d’accès aux détenteurs d’abonnement dans différentes bibliothèques de la Saskatchewan suivant le principe de premier arrivé, premier servi.

L’administratrice de bureau pour l’Association des parcs régionaux de la Saskatchewan, Stevie Peiffer explique que toutes les bibliothèques ne participent pas au programme.

Vous pouvez emprunter comme si vous empruntiez un livre, presque , indique-t-elle.

Il y a des amendes associées à des frais de retard et des choses comme ça, mais c'est une autre façon de réduire les coûts en termes d'expérience de ces activités récréatives avec les parcs régionaux.

Selon Stevie Peiffer, en 2021, la pandémie a incité les gens à opter pour les activités extérieures, ce qui s'est répercuté sur la visite des parcs et des lacs de la province.

Nous étions à court [de laissez-passer saisonniers] et cela ne s'était jamais produit. Et nous en commandons environ 50 000 par an et nous avons dû en commander plus , se réjouit Stevie Peiffer.

Elle s’attend encore une fois cette année à un fort engouement de la population pour les parcs régionaux cette année. Pour cela, l’Association des parcs régionaux de la Saskatchewan encourage la population à sortir massivement.

Elle invite également les gens à s’informer auprès des bibliothèques locales en ce qui a trait à l'emprunt des laissez-passer.

Avec les informations de Jérémie Turbide