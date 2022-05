Levées des veilles d’orages violents et de tornade en Estrie

Les alertes d’orages violents ont été retirées en fin d'après-midi. Quant à la veille de tornade, celle-ci a été levée en début de soirée peu après 18 h. La veille c'est de dire que les ingrédients sont réunis, il y a un potentiel d'avoir des orages violents qui pourraient générer la formation d'une tornade , explique le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

C'est finalement de la pluie qui s'est principalement abattue sur la région dimanche. Des nuages imposants ont été aperçus à Magog en fin d'après-midi pour laisser place à de la grêle.

Une averse est tombée en fin d'après-midi à Ayer's Cliff. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La pluie a rapidement laissé place au soleil à Ayer's Cliff. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Le début de la semaine s’annonce plus calme avec des températures en dessous des normales saisonnières. On est qu'au début de la saison des orages qui va s'étirer jusqu'au mois de septembre. Pour la haute saison des orages violents, c'est plus entre juin et août , mentionne M. Bégin.