Élections : longue fin de semaine occupée pour les chefs des principaux partis

Les chefs des principaux partis politiques ont passé les jours 18 et 19 à en révéler plus sur leur plateforme électorale et à rencontrer les électeurs en vue de l'élection provinciale du 2 juin.

La campagne électorale en Ontario ne prend pas de pause, malgré l’approche du jour férié de la fête de la Reine.

La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, atteinte de la COVID-19, y a été de quelques annonces virtuelles visant à offrir de nouveaux détails sur le plan du NPDNouveau Parti démocratique pour lutter contre la pénurie d’infirmières dans les hôpitaux. Le parti s’est engagé à embaucher 30 000 infirmières pour aider le système de santé. Environ 7 % de ces postes se trouvent dans les régions de Niagara et Scarborough.

Mike Schreiner a lui aussi participé à des points de presse virtuels pour dévoiler les plans du Parti vert pour les espaces verts urbains et présenté sa stratégie pour l’agriculture et les aliments locaux. Il a également participé à une table ronde sur la protection des terres agricoles dimanche matin.

Nous devons appuyer les producteurs d’aliments et agriculteurs locaux. Sinon, la vie coûtera encore plus cher et c’est l’économie qui sera affectée , a déclaré M. Schreiner dans un communiqué.

Pour sa part, le libéral Steven Del Duca est parti en tournée dans le Nord de l’Ontario pour visiter Thunder Bay et Sudbury dimanche. Il en a profité pour aborder le plan de son parti pour combattre la crise d'opioïdes.

Ça ne peut pas continuer. Les gens, les premiers intervenants et les familles qui ont été touchés par la crise d'opioïdes ne peuvent plus être abandonnés , affirme M. Del Duca.

Le chef progressiste-conservateur, Doug Ford, était de passage dimanche à Bracebridge afin de rencontrer les citoyens.

Promesse d’appui aux hôpitaux du Sud

Le NPDNouveau Parti démocratique s’est engagé à embaucher 1386 et 850 infirmières de plus pour les régions de Niagara et Scarborough respectivement. Mme Horwath a rappelé que la pénurie d’infirmières a causé de nombreux problèmes durant la pandémie.

Nous pouvons aider les infirmières, qui font constamment face à de l’épuisement professionnel, en assurant qu’il y a suffisamment d’infirmières pour chaque quart de travail , a-t-elle déclaré dimanche.

Le parti soulève qu’il y a 186 postes vacants à Scarborough et 50 à Niagara. Pour les combler, il promet d’accélérer la reconnaissance des titres de compétences de 15 000 infirmières formées à l'étranger et de créer de nouveaux emplois pour les infirmières en fin de carrière et récemment retraitées qui peuvent encadrer et superviser.

Il y a beaucoup de travail à faire pour recruter, retenir et renvoyer au travail les infirmières au système de santé de l’Ontario , selon Mme Horwath.

Le NPDNouveau Parti démocratique souhaite également rayer le projet de loi 124 et augmenter les salaires des travailleurs de la santé par l’entremise de négociations. Ce plan de recrutement et de rétention de 632 millions de dollars s'étalerait sur trois ans.

De plus, Mme Horwath a promis d’appuyer et financer certains projets dans les régions de Niagara et de Scarborough, dont la construction de l'Hôpital de Niagara-Sud et la rénovation des hôpitaux Birchmount et Centenary. L'objectif est de raccourcir les temps d'attente pour les patients.

Les Verts ne veulent pas de la 413

Dans une nouvelle stratégie portant sur l’agriculture et les producteurs d’aliments locaux dévoilée samedi, le Parti vert a notamment indiqué qu’il faut annuler les plans pour l’autoroute 413 immédiatement, qui couvrira plus de 2000 acres de terres agricoles .

Cette stratégie a pour but de rendre la province plus abordable et prête pour le climat . Le chef, Mike Schreiner, a été critique envers les plans du gouvernement Ford au sujet de la 413.

Ceci ne fera qu’augmenter davantage le prix de nos paniers d’épicerie , indique-t-il dans un communiqué.

Le projet d’autoroute 413 traverserait les régions de York, Peel et Halton, au nord-ouest du Grand Toronto. Le Parti vert s’engage à protéger les terres agricoles de haute qualité et à offrir de l’aide financière aux agriculteurs, dont un milliard de dollars pour les services environnementaux et d’agriculture régénératrice.

Nous devons appuyer les producteurs d’aliments et agriculteurs locaux pour faire en sorte que nos paniers ne soient pas à la merci des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la géopolitique , poursuit M. Schreiner.

Le Parti vert a aussi fait part de son engagement à travailler avec les municipalités pour permettre aux Ontariens d’avoir accès à des espaces verts à moins de 10 minutes de chez eux d’ici 2030. Ceci se ferait notamment en offrant des fonds aux villes pour planter des arbres dans les quartiers en manque de verdure.

La crise des opioïdes préoccupe les libéraux

Le chef libéral, Steven Del Duca, a profité de son passage dans le Nord de l’Ontario dimanche pour aborder son plan afin de lutter contre la crise des opioïdes. Les libéraux s’engagent notamment à investir 3 milliards de dollars dans les services de toxicomanie, de dépendance et de santé mentale.

Ceci inclut l’embauche de 1000 nouveaux professionnels de la santé afin d’appuyer les jeunes à risque dans les écoles , a déclaré M. Del Duca.

Les libéraux promettent également de nouveaux investissements afin d’appuyer des organismes partout en province, de lever la limite provinciale sur les sites d’injection supervisée et d’appuyer financièrement les sites dans les communautés les plus durement touchées par la crise d'opioïdes.

Au cours des quatre prochaines années, nous investirons 300 millions de dollars [...] pour aider avec les traitements et les interventions pour les gens dans le besoin , poursuit-il.

Réseau ACCESS Network, qui assure la gestion du premier centre de consommation supervisée de Sudbury, est l’une des entités visées par le plan libéral. Le Grand Sudbury est l'une des régions les plus touchées par la crise des opioïdes en Ontario.

Avec les informations de Christophe Simard