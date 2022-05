Le lac Saint-Jean va amorcer sa descente, selon Rio Tinto

Malgré les 8 mm de pluie attendus, les apports des rivières Ashuapmushuan et Mistassini, non contrôlées par Rio Tinto, sont à la baisse , assure l’entreprise dans son infolettre.

À 14 h dimanche, le niveau du lac se situait à 18,25 pieds.

Au cours de la fin de semaine, nos équipes d’Énergie Électrique et du Programme de stabilisation des berges se sont rendues sur le terrain à la rencontre des intervenants du milieu et des citoyens. Des inspections par hélicoptère ont également été réalisées vendredi et dimanche , pouvait-on lire également.

Inondations mineures

Si à Saint-Félicien et à Roberval, les riverains lancent un soupir de soulagement en observant le niveau du lac Saint-Jean baissé. D'autres municipalités, comme Saint-Gédéon et Chambord, rapportent encore des inondations mineures.

La municipalité se Saint-Gédéon craint l'arrivée des vents, alors que l'eau se faufile dans certaines rues. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

De l’eau s'infiltre notamment sur les terrains à Chambord, selon le maire. Une centaine de riverains sont affectés par la montée des eaux , a spécifié Luc Chiasson. La municipalité continue de poser des sacs de sable.

À Saint-Gédéon, certaines rues à proximité du lac sont inondées. Personne n’a été évacué mais on a mis un agent de sécurité pour empêcher les gens de venir voir , précise le maire Émile Hudon.

À Saint-Gédéon, certaines rues à proximité du lac sont inondées. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

La municipalité a aussi mis le camping à la disposition des citoyens pour que les gens puissent prendre leur douche vu que plusieurs fosses septiques sont saturées d’eau.