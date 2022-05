Yves Bérubé-Lauzière sera candidat à l’investiture du Parti québécois dans Sherbrooke

Le parti en a fait l’annonce par communiqué, dimanche matin. Il pourrait affronter la députée sortante de Québec solidaire (QS), Christine Labrie, et la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Caroline St-Hilaire.

Indépendantiste, M. Bérubé-Lauzière est ingénieur-physicien et professeur au département de génie électrique et génie informatique de l’Université de Sherbrooke. Il dit accorder une grande importance aux services à la population et à l'assainissement. Il souhaite également s’impliquer dans le développement de logements durables et la gestion de projet dans le milieu communautaire.

« Les nouvelles technologies peuvent aussi nous aider à atténuer les effets de la pénurie de main-d’œuvre, et Sherbrooke a tout ce qu’il faut pour développer davantage ce créneau ! Nous devons miser sur la formation et la recherche qui s’y font en robotique, par exemple. » — Une citation de Yves Bérubé-Lauzière, candidat à l’investiture du Parti québécois dans Sherbrooke