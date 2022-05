Panne électrique: des pertes pour les commerçants du Marché Godefroy

Plusieurs commerçants du Marché Godefroy, à Bécancour, ont été contraints de jeter leur produits dont la fraicheur n'était plus garantie en raison de la panne d'électricité qui perdurait depuis plus de 15h au moment d'écrire ces lignes.

C’est décourageant un peu , a affirmé d’emblée Louise Gouin, copropriétaire du Marchand de poissons. Elle estime avoir dû jeter près de 500$ de mets préparés.

J’avais fait beaucoup de production en fonction d’en congeler, mais ils n’ont pas eu le temps de se rendre au congélateur. C’est le début de la saison, on fait plus de stock , a-t-elle poursuivi.

Le propriétaire du café-boulangerie Galoto, Sébastien Fréchette, rapporte aussi des pertes, mais estime bien s’en tirer dans la situation actuelle. Il a pu récupérer la nourriture qui se trouvait au congélateur, mais n'a pas été en mesure de tout sauver.

Tout ce qui était dans le réfrigérateur, les soupes, les gâteaux, ce n’était plus bon, après 12 heures à la chaleur. En plus, on n’est pas chanceux parce qu’il fait chaud , a-t-il précisé.

M. Fréchette n’avait pas comptabilisé le montant des pertes dimanche après-midi. Toutefois, il croit avoir mis aux poubelles entre 300$ et 500$ de nourriture.

À la Ferme trotteuse coop, le constant est moins désolant.

Nous, on est en début de saison et on vend des légumes... donc très peu de nourriture périssable , a évoqué le producteur maraîcher Jean-François Landry.

Ouvert malgré tout

Malgré cette panne électrique, le marché était tout de même ouvert dimanche et nombreux clients y ont fait leurs emplettes.

Ce n’est pas des choses qui se produisent souvent, un arrêt de courant qui dure aussi longtemps. Il a fallu faire avec. On invitait les gens à payer en argent comptant , a pour sa part affirmé Alexandre Dupuis, directeur du Marché Godefroy.

Le Marché Godefroy n'est pas équipé de panneaux solaires ni de génératrice. Son directeur ne cache pas que la situation vécue ces dernières heures l'incite à réfléchir sérieusement à la possibilité d'investir en ce sens.

