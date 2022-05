Des soldats partiront du Manitoba pour la mission « Reassurance » en Lettonie

Environ 500 soldats de la base militaire canadienne Shilo au Manitoba s'apprêtent à participer pendant six mois à l’opération « Reassurance » en Lettonie, dans le nord-est de l'Europe, face à la menace russe.

L'opération Reassurance est la contribution militaire du Canada à la mission de dissuasion menée par l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord dans cette région.

Selon le major Matt Stickland, commandant de la batterie A Queen's Battery du 1er Régiment du Royal Canadian Horse Artillery, la mission vise à rassurer les alliés.

Plus précisément, les alliés de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord qui partagent une frontière avec la Russie doivent savoir que l'OTAN prend leur sécurité au sérieux et qu'elle fournira les forces nécessaires pour rassurer leur population et leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour décourager toute agression de la part de la Russie , a-t-il déclaré à CBC.

Pour l’instant, la date de départ des troupes n’est pas déterminée, a indiqué le major Matt Stickland.

Sur place, il assurera le commandement et coordonnera les tirs d'artillerie au nom du commandant du groupement tactique.

Je m'assure que les tirs d'artillerie atterrissent au bon endroit et au bon moment , a-t-il déclaré.

En visite à la base de l’OTAN en Lettonie au mois de mars, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le renouvellement anticipé de l'opération Réassurance. Celle-ci devait expirer en 2023, mais le cabinet fédéral l'a prolongée indéfiniment en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Selon les Forces armées canadiennes, environ 1455 soldats sont déployés dans le cadre de cette mission, ce qui en fait la plus importante opération militaire internationale actuelle du Canada.

Aperçu des troupes canadiennes déployées en Lettonie Environ 500 marins à bord de deux frégates, opérant avec l' OTAN Organisation du traité de l'Atlantique nord

695 soldats à la tête d'un groupement tactique de présence avancée de l' OTAN Organisation du traité de l'Atlantique nord en Lettonie

en Lettonie 140 membres de l'Aviation royale du Canada et environ 5 avions CF-188 Hornet participant à la police aérienne renforcée de l' OTAN Organisation du traité de l'Atlantique nord , et un avion de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora

, et un avion de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora 120 soldats en Pologne pour participer aux efforts visant à soutenir et à soigner les Ukrainiens fuyant la violence

Le Canada a également prolongé de trois ans l'opération UNIFIER des Forces armées canadiennes (FAC) en Ukraine puisque les troupes canadiennes ont été redéployées en Pologne en raison de l'invasion russe.

Pour l’instant, le détachement de Shilo poursuit ses entraînements et sa préparation en attendant le départ.

Nous avons été capables de nous entraîner ensemble. Nous avons pu nous entraîner ensemble, nous avons pu nous connaître très bien. Nous avons pu nous entraîner ensemble, nous nous connaissons très bien et nous formons un groupe de personnes formidables pour faire notre travail , souligne le major Matt Stickland,.

Avec les informations de Marjorie Dowhos