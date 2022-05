We’koqma’q s’entend avec Ottawa pour faire une pêche de subsistance et vendre son homard

Les pêcheurs de We’koqma’q pourront faire cette pêche à des fins de subsistance convenable.

Ils pourront également vendre leurs prises.

Pas d'augmentation de l’effort global , selon Ottawa

Disant s’appuyer sur une autre entente conclue précédemment avec la Première Nation de Potlotek, le ministère des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) a autorisé le plan de gestion de la pêche élaboré et présenté par les deux communautés et par l’Assemblée des chefs Mi’kmaw de la Nouvelle-Écosse.

We'koqma'q est une communauté mi'kmaw au Cap-Breton. Photo : CBC / Tom Ayers

Les pêcheurs de We’koqma’q pêcheront le homard pendant les saisons commerciales établies dans les zones 27 et 31A, au Cap-Breton.

Leur limite est de 210 casiers dans chaque zone.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada indique que l’utilisation de permis de pêche mis de côté et de casiers à homard non utilisés permettait aux communautés autochtones d’avoir accès à la pêche commerciale, sans que cela n’augmente l’effort global de pêche dans ces régions.

Sixième accord entre le fédéral et les Autochtones

We'koqma'q est la sixième communauté autochtone en Nouvelle-Écosse dont le plan de pêche de subsistance est approuvé par Ottawa. Les autres sont Acadia, Annapolis Valley, Bear River, Pictou Landing et Potlotek.

Annie Bernard-Daisley, cheffe de We'koqma'q, en 2020. Photo : CBC/Brent Kelloway

Encore l’an dernier, les agents du ministère fédéral des Pêches procédaient à la saisie de casiers à homard des communautés autochtones qui faisaient une pêche dite de subsistance convenable, basée sur les traités et sur le jugement Marshall de la Cour suprême du Canada.

Beaucoup de chemin a été accompli , a déclaré Annie Bernard-Daisley, la cheffe de We'koqma'q, dans un communiqué vendredi. Il est temps que nos pêcheurs mi'kmaw puissent exercer leurs droits sans redouter que leur équipement ne soit saisi.

Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le 9 mai 2022 à la Chambre des communes, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, a remercié Mme Bernard-Daisley et l'équipe de négociation de l'assemblée des chefs mi’kmaw.

Des arrangements de pêche cohérents, durables, et collaboratifs sont fondamentaux pour garantir la réconciliation et la mise en œuvre des droits issus de traités , a déclaré Joyce Murray dans un communiqué, vendredi.