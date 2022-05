Les Cantonniers à quelques heures de la finale nationale

Ils affronteront les Flyers de Moncton, seule équipe invaincue du tournoi, dès 21 h 30, heure du Québec.

La troupe de Stéphane Robidas s'est d'ailleurs éclatée hier, en demi-finale, face aux Hounds de Notre-Dame, représentants de l'Ouest canadien. Les Cantonniers ont inscrit huit buts et n'en ont accordé que deux, en route vers une troisième finale de suite à ce championnat canadien.

Les gars ont été excellents. Ils étaient prêts, ils étaient affamés, ils ont tout donné, leur exécution était bonne, ils ont été capables d'aller chercher de gros buts. Le gardien a fait de bons arrêts aussi, donc c'est vraiment un effort d'équipe. Je suis vraiment fier de tous les joueurs , a confié l'entraîneur-chef quelques heures avant le match ultime.

Stéphane Robidas a confiance en son équipe pour le match de dimanche soir. L'heure n'était pas aux longs discours dans le vestiaire à l'aube de la finale.

Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est notre dernier match, on doit juste continuer à tout donner à jouer avec hargne. Notre jeu avec la rondelle va faire la différence. C'est vraiment à nous de dicter le rythme du match avec notre jeu offensif. Il faut simplement jouer comme les Cantonniers, jouer selon notre identité et nos forces.

Les joueurs ne sont par ailleurs nullement intimidés par les succès qu'ont connus les Flyers de Moncton pendant le tournoi.

C'est une excellente formation, on a beaucoup de respect pour eux, mais on est une excellente formation aussi. On fait partie des deux meilleures équipes midget au Canada et on veut finir premiers, c'était notre objectif avant d'arriver ici , a indiqué le pilote.

« On a juste à se servir de nos forces et tout va bien aller. » — Une citation de Stéphane Robidas, entraîneur-chef des Cantonniers de Magog

Les joueurs des Cantonniers n'en sont pas à leur premier rodéo. Leur entraîneur estime qu'ils sont dans le bon état d'esprit pour disputer cette finale.

Ils sont très calmes. Je sens les gars à la bonne place, détendus, mais excités à la fois. Les gars ont travaillé fort toute l'année pour se rendre là. On a l'opportunité de remporter ce championnat-là. On s'est mis en bonne position, puis maintenant c'est juste d'aller sur la glace pour s'amuser.

La clé, selon Stéphane Robidas, c'est d'amorcer le match comme toute autre rencontre.

Au hockey, peu importe à quel moment de l'année tu joues, c'est le même principe. Les règles ne changent pas, la patinoire ne change pas, l'adversaire ne change pas.

« Pour nous, ce qui est important, c'est de rester dans le moment présent. » — Une citation de Stéphane Robidas, entraîneur-chef des Cantonniers de Magog

En 2018 et 2019, le parcours des Cantonniers à la Coupe Telus s'est arrêté en finale.