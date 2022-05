Nouvelle veille de tornade en Beauce

Pour une deuxième fois en autant de jours, Environnement Canada a émis une veille de tornade et d'orages violents au Québec, dimanche avant-midi.

Le sud de la province dont l'Estrie, Saint-Georges-de-Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce et le secteur du Lac-Etchemin, sont visés par ce nouvel avertissement.

Cet après-midi et ce soir, les conditions seront propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades. Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles. , mentionne-t-on dans l'alerte diffusée par Environnement et Changement climatique Canada.

Les experts demandent aux citoyens d'être prudents.

En cas de temps violent, soyez prêt. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. , ajoute-t-on.

Si aucune tornade n'a été répertoriée hier lorsqu'une veille de tornade a été lancée dans la grande région de Québec, des orages violents ont fait cinq morts et laissé des centaines de milliers de foyers dans le noir.