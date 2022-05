Nouvelle veille de tornade en Estrie

Après avoir été relativement épargné pendant la tempête hier, le sud du Québec fera partie des régions les plus touchées, dimanche.

Le plus fort est passé au nord du fleuve, tandis que le Sud a subi des averses et a reçu un peu de grêle a des endroits, ce qui aurait pu occasionner des petits problèmes. Donc l'Estrie n'a pas subi le pire hier, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus au sud que des orages potentiellement violents pourraient se développer au courant de la journée , explique Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada.

« On a quand même une vigilance à assurer pour vous aujourd'hui. Il faut faire attention parce que ça pourrait se mettre à être un peu plus problématique. » — Une citation de Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada

Les conditions devraient se détériorer vers la fin l'après-midi et en soirée, prévoit Environnement Canada.

On va émettre des alertes d'orages violents si nécessaire. Les veilles sont là pour prévenir que les ingrédients sont réunis pour peut-être causer du temps violent. Les alertes sont émises quand on voit que c'est en train de se générer, que ça se dirige vers une région précise , ajoute Simon Legault.

Le météorologue souligne que le début de la semaine s'annonce plus calme, alors que les mercures devraient se situer en deçà des normales de saison.