Un mort et deux blessés graves dans un accident à Rouyn-Noranda

Un homme de 23 ans est mort et deux personnes ont subi des blessures graves dans un accident de la circulation survenu dimanche matin sur le boulevard Témiscamingue à Rouyn-Noranda.

Les services d'urgences ont été appelés à intervenir sur les lieux de la collision frontale vers 1 h 30 dimanche matin.

La route est actuellement fermée à la circulation et des détours sont proposés aux automobilistes.

Un enquêteur et un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec se rendront sur place pour déterminer les causes de l'accident.

L'alcool pourrait être en cause, selon la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.