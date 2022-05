Des arbres déracinés, des milliers d’abonnés privés d’électricité

La Mauricie et le Centre-du-Québec n’ont pas été épargnés par les violents orages samedi en début de soirée. Des vents violents ont déraciné de nombreux arbres. Des milliers d’abonnés sont encore privés d’électricité.

Au plus fort de la tempête hier, Environnement Canada a enregistré des rafales de 128 km/h à Shawinigan et de 96 km/h à Trois-Rivières. L’orage qui a commencé à l’heure du souper a occasionné de fortes pluies et parfois même de la grêle.

Au lendemain de la tempête, près de 22 000 abonnés en Mauricie et près de 3 000 abonnés au Centre-du-Québec sont toujours privés d’électricité.

Des dégâts importants

Au Club de golf Du Moulin de Saint-Louis-de-France, plus de 200 arbres sont tombés.

Au moment de l’orage, plusieurs joueurs se trouvaient sur le terrain qui restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Selon Claude Landry, surintendant au club de golf, il faudra plusieurs jours et l’aide de nombreux bénévoles pour venir à bout des dommages.

Le Domaine scout de Saint-Louis-de-France a une fois de plus été éprouvé par la tempête. Photo : Facebook/Domaine scout

Toujours à Saint-Louis-de-France, le Domaine scout a une fois de plus été éprouvé. Plusieurs centaines d’arbres ont été déracinés.

Les autorités rapportent de nombreux arbres tombés sur des fils électriques. Certains poteaux d’Hydro-Québec sont également tombés. À Bécancour, une ligne complète de poteaux s’est affaissée.

Plus de détails à venir