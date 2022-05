Tempête : les dégâts sont considérables dans les rues d’Ottawa et de l’Outaouais

Au lendemain d’ une sévère tempête qui a fait trois morts dans la région de la capitale nationale, bon nombre de clients sont toujours privés d’électricité dimanche matin. Dans les rues d’Ottawa, de l’Outaouais et de l’est ontarien, les dégâts sont considérables.

Les municipalités travaillent d’arrache-pied afin de mobiliser toutes leurs ressources à la disposition des citoyens touchés par les orages violents.

Du côté d’Ottawa, la Ville ouvrira deux centres d’accueil d’urgence. Dès 10 h dimanche, le Centre communautaire Carleton Heights ainsi que le Complexe récréatif CARDELREC (Goulbourn) offriront, entre autres, des salles de bain et de l’air climatisé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Ville d’Ottawa a informé être en intervention accrue à la suite de la forte tempête.

De multiples signalements de pannes d’électricité, de dommages à des propriétés et d’arbres tombés, tout particulièrement dans les secteurs de Navan, Stittsville, Merivale et Hunt Club ont été faits , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé à 1 h 35.

Cet automobiliste a vu sa route s'arrêter après qu'un poteau électrique soit tombé sur sa voiture, samedi, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La Ville a assuré qu’elle mobilise toutes les ressources nécessaires , c’est-à-dire la police, les pompiers, les techniciens ambulanciers paramédicaux et d’autres services municipaux.

La police d’Ottawa a confirmé samedi la mort d’une personne dans l’ouest de la ville. Outre le fait que le coroner se soit rendu sur place, aucun détail n’a encore été partagé aux médias afin d’informer la famille comme il se doit.

De son côté, Hydro Ottawa n’a pas émis de mise à jour dimanche sur le nombre de pannes de courant à travers le territoire desservi. Les dernières informations transmises samedi soir ont fait état de 1000 pannes et de 179 000 clients touchés, soit environ la moitié des clients.

Selon Environnement Canada, des rafales de vent ont même atteint les 120 km/h à l'Aéroport international d'Ottawa.

Les équipes de première ligne ont été déployées afin de rétablir le courant et de dégager les rues à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Près de 100 000 clients sans électricité en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, près de 97 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité dimanche matin.

Samedi, au plus fort de la tempête, près de 120 000 citoyens avaient perdu le courant à leur domicile, ce qui équivaut à la moitié des 224 649 clients sur le territoire de l’Outaouais.

Samedi, une femme de 51 ans a perdu la vie sur la rivière des Outaouais, dans le secteur Masson-Angers, après que son embarcation ait chaviré. Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a confirmé son décès.

En construction, l'école secondaire 041, à Gatineau, n'a pas été épargnée par la tempête de samedi. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Dimanche matin, les relationnistes du SPVGService de police de la Ville de Gatineau ont mentionné avoir reçu beaucoup d’appels dans les secteurs de Gatineau, de Masson-Angers et Buckingham, notamment pour des feux de circulation qui ne fonctionnent plus, des poteaux brisés et des arbres qui traînent dans les rues.

En revanche, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau dit n’avoir rien à signaler dans les secteurs de Hull et d’Aylmer.

L’est ontarien n’y échappe pas

Dans l’est ontarien, la Cité de Clarence-Rockland fera le point à 10 h sur l’événement météorologique extrême qui a touché la municipalité .

Samedi, vers 20 h, la Cité avait déclaré l’état d’urgence, demandant aux gens de rester à la maison en raison des débris importants qui jonchent les rues . Les portes de l’aréna de Clarence Creek sont ouvertes aux citoyens qui ont besoin d’un abri.

Dans l'est ontarien, Hawkesbury a aussi eu à affronter la tempête et les conséquences de celle-ci. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Un homme de 44 ans a perdu la vie dans le comté de Renfrew samedi. La Police provinciale de l’Ontario a précisé qu’il a rendu l’âme après avoir été heurté par la chute d’un arbre. Une enquête est en cours.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson