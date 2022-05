Lapsus de George W. Bush : quand l’invasion de l’Ukraine rappelle celle de l’Irak

Une invasion « injustifiée et brutale ». C'est ainsi que George W. Bush a voulu décrire la situation actuelle en Ukraine, mercredi, lors d’un discours. Mais l'ancien président américain a par erreur prononcé le mot Irak. Un lapsus révélateur pour certains et qui a alimenté davantage les comparaisons entre les deux conflits. Car ces deux invasions partagent bien des similitudes selon des analystes, et, croient-ils, devraient rappeler que les démocraties peuvent elles aussi engendrer des désastres géopolitiques.