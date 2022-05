Les orages violents causent des dégâts

Les alertes émises en fin de matinée par Environnement Canada pour prévenir du mauvais temps n’auront pas été vaines. Dans plusieurs endroits de la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, les dégâts se sont multipliés.

Rue Saint-Sauveur, dans le quartier du même nom à Québec, un morceau de toiture est tombé au sol. Dans sa chute, il a brisé la vitre arrière d’une voiture stationnée le long d’un trottoir.

Pannes de courant

Dans le secteur de Limoilou, des branches d’arbres soufflées par le vent se sont éparpillées au sol. Du côté de Duberger-Les Saules, le déchaînement des éléments a là aussi surpris les résidents.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres. Et c’est sans parler des arbres déracinés et des poteaux électriques couchés au sol, visibles ici et là.

Les rafales de vent ont cassé des branches d'arbres dans Limoilou. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Conséquence : plusieurs foyers se sont retrouvés privés de courant. Au moment d’écrire ces lignes, Hydro-Québec recensait 63 943 clients (sur près de 435 000) plongés dans le noir dans la Capitale-Nationale.

En Chaudière-Appalaches, ils étaient 5487 (sur un peu plus de 251 000) à ne plus être alimentés en électricité. Selon Environnement Canada, d’autres orages violents pourraient survenir dimanche.