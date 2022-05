Pour fêter Olivier Bergeron après Star Académie, Kedgwick devient « Olivierville »

Samedi, on a organisé une parade en son honneur. Malgré la pluie, l’orgueil de Kedgwick souriait à belles dents dans une voiture d’époque.

Olivier Bergeron défile à Kedgwick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Après avoir salué les citoyens de son village, Olivier et son cortège se sont rendus à Saint-Quentin, où tout comme à Kedgwick, il a touché beaucoup de gens.

« J’ai arrivé dans mon village, puis ma face était partout. Y’a une pancarte d’Olivierville. C’est rendu le village d’Olivier. C’est vraiment spécial. » — Une citation de Olivier Bergeron, concurrent à Star Académie

À Kedgwick, on a même rebaptisé le village en son honneur. Une enseigne souhaitait la bienvenue à… Olivierville.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Kedgwick avait été rebaptisée « Olivierville » pour la journée en l'honneur d'Olivier Bergeron. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Je viens de Kedgwick hein, puis on n’est pas une grosse population, puis on est très fiers de lui parce qu’il a fait… bien, il a fait une merveille , raconte Mona Coulombe, rencontrée le long de la cavalcade.

Jessica Rousselle, une enseignante en immersion française à l’Île-du-Prince-Édouard, s’était déplacée pour cette occasion spéciale.

Elle raconte avoir fait découvrir cette nouvelle voix à ses étudiants. Fait qu'il y a maintenant des fans anglophones d’Olivier à l’Île-du-Prince-Édouard à cause de moi , dit-elle en riant.

Malgré la bruine, les gens se sont massés sur les trottoirs de Kedgwick, samedi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Olivier va aller loin dans la vie , a proclamé Julie Bérubé-Plourde, une autre admiratrice du jeune troubadour.

C’est une grosse vague d’amour , a déclaré Olivier Bergeron. Je ne m’attendais tellement pas à ça.

Julie et Mona saluent le cortège d'Olivier Bergeron. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le fêté s’est prêté avec joie à une séance de signature d’autographes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Olivier Bergeron a signé des autographes, samedi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça m’a pris un petit moment de le réaliser, mais ça fait du bien d’avoir de l’amour comme ça , ajoute le chanteur. Je veux faire un album le plus vite possible. Je me mets au boulot , a-t-il promis.

La journée hommage à Olivier Bergeron devait se terminer samedi par un spectacle auquel participe la nouvelle coqueluche du village.

