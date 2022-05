La collation des grades fait son retour au Collège Mathieu de Gravelbourg

Les diplômés font partie des cohortes 2020, 2021 et 2022, car la cérémonie avait été annulée pendant deux années consécutives en raison de la pandémie.

Le sens de notre existence au fait, c’est justement la réussite étudiante , a souligné le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo.

À gauche, le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo, à droite, le président du Conseil d’administration du Collège Mathieu, René Archambault, lors de la cérémonie de collation des grades tenuE à l’hôtel Double Tree by Hilton, à Regina, le 21 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

La cérémonie de collation de grades, c’est au fait le goût de toute notre programmation annuelle parce que tout ce que nous faisons, tous les efforts et tout ce que nous essayons de déployer comme énergie c’est pour la réussite étudiante , a-t-il poursuivi.

La finissante en technique de soudage de la cohorte 2020, Larissa Cynthia Lentchou, travaille dans son domaine depuis maintenant deux ans. Selon elle, la collation des grades est le signe qu’elle a effectivement terminé ses études.

C’est quelque chose qui souligne la fin du programme et la fin des études parce que tant qu’il n’y a pas cette cérémonie c’est toujours ‘’est-ce que tu as fini, est-ce que tu as pas fini” , a-t-elle dit.

Donc je trouve que c’est vraiment important cette cérémonie parce qu’elle souligne vraiment la fin des études malgré qu’on a fini d’apprendre.

L’étudiante internationale Asma Mityar, venue de France, a suivi en ligne le programme d’éducation du Collège Mathieu depuis l’Alberta.

En arrivant dans les Prairies il y a 8 mois, elle a réalisé un manque de personnel dans le milieu de l’éducation dans les communautés francophones. Sa décision de s’inscrire à ce programme est guidée par le souci de contribuer à la solution.

Quand je suis arrivée j’ai réalisé qu’il y avait un manque, donc pourquoi pas contribuer professionnellement , a-t-elle souligné.

La cérémonie sera donc disponible sur les pages Facebook et Instagram ainsi que sur la chaîne YouTube du Collège Mathieu.

Basé à Gravelbourg, dans le sud de la Saskatchewan, le Collège Mathieu est le seul établissement d’enseignement collégial dans les filières techniques et professionnelles en français depuis 1918 dans la province.

Avec les informations de Bryanna Frankel