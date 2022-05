Portneuf-sur-Mer rend ses plages plus accessibles

Attirer les touristes et offrir plus d’infrastructures à ses résidents : c’est la mission que se donne la Municipalité de Portneuf-sur-Mer en améliorant l’accessibilité à ses plages.

Dans cette municipalité de la Haute-Côte-Nord comptant 600 habitants, le banc de sable et la Pointe-des-Fortin sont des lieux bien appréciés des promeneurs.

« On a la forêt à la hauteur des cheveux, et on a le fleuve à nos pieds. » — Une citation de Jean-Maurice Tremblay, maire de Portneuf-sur-Mer

La municipalité a installé un petit pont de bois pour accéder à l'estuaire du Saint-Laurent. Un accès pour les véhicules d'urgence sera éventuellement aménagé.

La Pointe-des-Fortin et le Banc de sable sont des lieux bien appréciés des promeneurs. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Une partie de la rive sera aussi protégée contre l'érosion des berges.

[On veut] montrer aux gens qu'il y a de beaux sites qui sont situés sur la Haute-Côte-Nord, que c'est facile d'accès, puis que les gens sont accueillants , met de l'avant le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, qui est en poste depuis l'automne dernier.

Le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, souhaite attirer plus de touristes avec une meilleure accessibilité aux plages. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

On a des plages qui peuvent aller jusqu'à 12 kilomètres sur le sable fin. Sur le banc de sable, on a une plage qui est environ de trois à quatre kilomètres de long , ajoute-t-il.

Le banc de sable de Portneuf-sur-Mer et au loin la Pointe-des-Fortins Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le stationnement qui mène à la Pointe-des-Fortins a quant à lui été remis à neuf, entre autres pour protéger l'habitat des oiseaux migrateurs des mouvements de véhicules.

Il y a beaucoup d'oiseaux migratoires qui viennent se loger sur le banc de sable ou à la Pointe-des-Fortin. On a des canards, on a des outardes, on a des oies blanches , énumère le maire.

Roberto Emond est propriétaire de la cantine Chez Braz, située à l'entrée du village de Portneuf-sur-Mer. Il est également conseiller municipal pour la municipalité. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Cette mise en valeur des plages réjouit le propriétaire de la cantine Braz, située à l'entrée du village, Roberto Emond.

« À ma cantine, ça donne beaucoup de plus-value parce qu'on est fiers de notre village. Quand les gens viennent, on vend notre hamburger, puis on vend notre salade en même temps. » — Une citation de Roberto Emond, propriétaire de la cantine Braz et conseiller municipal

On essaie toujours de s'améliorer. C'est difficile parce qu'on est toujours aux dépens des gouvernements, des subventions, mais on est un petit village bien, bien coriace , indique Roberto Emond, également conseiller municipal à Portneuf-sur-Mer.

Un total de 315 000 $ a été accordé pour ces projets par les différents paliers de gouvernement. Le village a contribué à la hauteur de 42 000 $. Toutefois, avec le coût actuel des matériaux, la municipalité anticipe qu'elle devra revoir à la hausse le montant des travaux.