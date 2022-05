Le CREAT en campagne de sensibilisation au lavage de bateaux

Des centaines de pêcheurs vont prendre les plans d'eau d'assaut et le CREATConseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue en profite pour rappeler aux utilisateurs l'importance de nettoyer leur embarcation pour éviter de propager les espèces envahissantes.

L'attention se porte sur deux espèces aquatiques présentes dans les plans d'eau de la région : le myriophylle à épi a été détecté dans 8 lacs et le cladocère épineux dans deux lacs.

Dans le cas du myriophylle à épi, c'est possible l'éradiquer puis je mets ça entre guillemets paracerque c'est un travail de longue haleine de plusieurs années et des centaines de milliers de dollars. Un seul fragment de la plante est suffisant pour coloniser un plan d'eau. C'est pour ça qu'on rappelle l'importance de laver son bateau [...] Pour le cladocère épineux, il n'y a aucune façon de l'éradiquer. Malheureusement une fois que l'espèce fait son apparition dans un plan d'eau on est pris avec. Il rentre en compétition direct avec les poissons de petite taille et il compétition pour le même garde-manger et à long termes, ça peut faire baisser la productivité d'un lac et ça rend la pêche beaucoup moins intéressante. C'est ce qu'on observe notamment dans les Grands Lacs au sud de l'Ontario, qui sont pris avec le cladocère épineux puis les pêcheurs doivent nettoyer leur ligne aux 30 minutes , indique la directrice générale adjointe du CREATConseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue , Bianca Bédard.

Myriophylle à épis dans le lac du Gros-Ruisseau, dans la Mitis. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Avec son slogan, Sois pas nono, lave ton bateau, l'organisme souhaite attirer l'attention des gens sur ce phénomène.

Bianca Bédard explique qu'il faut vérifier son matériel et laver tout ce qui est en contact avec l'eau.

La remorque, l'embarcation, on pense aussi située à l'intérieur même de l'embarcation, parce il y a toujours un peu d'eau qui rentre à l'intérieur. Les viviers aussi qu'on essaie de nettoyer. Puis, exactement tout ce qui était en contact avec l'eau, la puisette, la canne à pêche, l'extérieur de la glacière. C'est aussi la même chose pour les canots, les kayaks, les motomarines, paddleboard. Aussitôt qu'on change de plan d'eau, il faut nettoyer , précise l'intervenante.

Elle rappelle qu'il existe une dizaine de stations de lavage de bateaux réparties aux quatre coins de la région.