Alerte de tornades en Mauricie et au Centre-du-Québec

Une alerte de tornades est en vigueur dans plusieurs régions du Québec samedi après-midi, a averti Environnement Canada. La Mauricie, Drummondville, l’Estrie, la Beauce et la région de Québec peuvent s’attendre à recevoir de la grêle, de la forte pluie et de forts vents.

Selon Environnement Canada, les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades.

Si une tornade prenait forme, l’organisme gouvernemental recommande aux citoyens de rentrer à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas de leur domicile, loin des fenêtres et des murs extérieurs. En dernier ressort, si une personne se trouve à l’extérieur, elle doit se coucher au sol et protéger sa tête.

Une veille d’orages violents a aussi été émise dans plusieurs régions du Québec, dont Montréal, Lanaudière et les Laurentides. La ville de La Tuque peut aussi s’attendre à ce que des orages violents s'abattent sur son territoire.