Risques d’orages violents et de tornades en Ontario et au Québec

Frappés par du temps chaud et humide, le sud-est de l’Ontario ainsi que le sud et le centre du Québec sont sous le coup d’une série d’avertissements et de veilles météorologiques.

De puissantes rafales ont déferlé sur la majeure partie de la région de Toronto tôt samedi après-midi. Une embarcation qui transportait de 15 à 20 personnes a chaviré lors d’un violent orage près de la rive du lac Ontario.

La veille d’orage violent a par la suite été levée par Environnement Canada.

Or, des avertissements d’orages violents sont actuellement en vigueur pour plusieurs villes du Sud ontarien. C’est notamment le cas à Ottawa, où les météorologues d’Environnement Canada surveillent la formation d’un orage très dangereux qui pourrait produire des rafales destructrices et des grêlons pouvant atteindre la taille d'une pièce de deux dollars .

Le secteur de la Haute-Gatineau et de Papineau, en Outaouais, est également visé par cet avertissement. Environnement Canada rappelle que les orages violents peuvent parfois mener à la formation de tornades.

Plus à l’est, une veille d’orage violent est en vigueur pour la région métropolitaine de Montréal, plus précisément dans les secteurs de Châteauguay-La Prairie, de l'île de Montréal, de Laval et de Longueuil-Varennes. Selon Environnement Canada, les conditions sont propices à la formation de rafales très fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte dès cet après-midi, et ce, jusqu’en soirée.

C’est un long week-end et on sait que tout le monde veut en profiter pour faire des activités extérieures. Il faut vraiment être conscient de ce qui se passe autour de nous , affirme Gérald Cheng, météorologue à Environnement et Changements climatiques Canada.

Des veilles de tornade sont en vigueur dans plusieurs régions, soit l’Estrie, Drummondville–Bois-Francs, la Mauricie, la Beauce, Québec et Montmagny-L’Islet.

Environnement Canada rappelle qu'il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles .