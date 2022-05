La grippe aviaire s’empare d’oies blanches de passage en Saskatchewan

Depuis le mois de septembre, une version particulièrement contagieuse du virus fait des ravages sur les oiseaux migratoires au Canada, selon la spécialiste en santé de la faune au sein du gouvernement de la Saskatchewan, Iga Stasiak.

Il s’agit de la première éclosion en Saskatchewan depuis 2017 , affirme Mme Stasiak, ajoutant que cette fois-ci, le virus est plus mortel, et il touche davantage d’espèces que les variants précédents.

Iga Stasiak affirme que la province a reçu plus de 300 rapports d’oiseaux malades ou décédés depuis la fin du mois de mars.

Les oiseaux meurent à peu près une semaine après avoir été infectés. Alors que la grippe aviaire est considérée comme un virus respiratoire, ce variant touche plusieurs organes, comme le foie et les reins, ainsi que le système nerveux, notamment le cerveau.

Les animaux infectés sont parfois pris de spasmes et de tremblements.

Les cadavres des oies blanches se font désormais voir sur les routes et les terrains alors que la neige a fondu en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Fiona Odlum

La plupart des cas se retrouvent dans le centre-sud de la province, situés plus particulièrement à Grand Coulée et sur la Transcanadienne, entre Regina et Moose Jaw. Des oiseaux malades ont cependant été aperçus à Nipawin, à 360 km au nord de Regina , relate la spécialiste.

Le trajet migratoire des oies blanches vers l’arctique est complété, donc la plupart des cadavres visibles apparaissent en fonction de la fonte des neiges. Selon Iga Stasiak, il s’agit encore d’un faible taux de décès auprès des populations d’oies blanches.

Le virus se répand rapidement auprès d’autres espèces d’oiseaux, notamment les faucons, les aigles, les grands-ducs d'Amérique, les corbeaux et les pies bavardes , explique la spécialiste.

Aucun cas n’a été identifié chez les mammifères, mais en guise de précaution, Iga Stasiak conseille aux résidents de s’assurer que leurs animaux domestiques ne se nourrissent pas des carcasses d’oiseaux, puisqu’il s’agit d’une méthode de transmission.

Il est conseillé de porter un masque et des gants et d’utiliser des sacs plastiques afin de se débarrasser des oiseaux morts sur les terrains privés.

Avec les informations de Fiona Odlum