Une digue anti-inondation érigée autour du CHSLD de Maniwaki.

Dans son point de presse matinal, le directeur du soutien à l'autonomie des personnes âgées au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Benoît Major, a précisé que la construction de la digue a commencé samedi, à 7 h.

C’est une digue faite en sable. Ce ne sont plus des sacs de sable individuels comme on a déjà vu. Ce sont des bâches remplies de sable qui font une barrière entre 1,5 et 1,75 m de haut autour du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Évidemment, M. Major et les résidents de Maniwaki souhaitent que cela puisse protéger l’établissement, et ainsi, permettre la réintégration des résidents le plus rapidement possible.

Nous savons que c’est une source de dérangement pour nos aînés. Des changements de milieu, ce n’est pas souhaitable. On devait le faire pour leur sécurité en raison du niveau d’eau de la rivière.

Benoît Major, directeur du soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Parlant du niveau d’eau, Benoît Major a constaté qu’il avait augmenté dans la nuit de vendredi à samedi. Et c’est loin d’être terminé. Selon Hydro-Québec, jusqu'à 40 millimètres de pluie sont attendus cette fin de semaine.

Selon la société d'État, la vigilance sera de mise pour les deux prochaines semaines.

On s’attend à voir l’impact samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche , a ajouté M. Major.

Réintégration prévue en une journée

Pour le moment, il est toujours impossible pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais de s’avancer sur le jour où les résidents pourront regagner leur CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . On dépend de Dame Nature , a indiqué avec justesse Benoît Major.

Chose certaine, l’objectif sera de réintégrer les 68 résidents en une seule journée aussitôt que les autorités compétentes auront donné le feu vert.

On communique régulièrement avec Hydro-Québec. Aussitôt que la vague sera stabilisée et sur une pente descendante, on verra le moment jugé le plus sécuritaire pour la réintégration.

« On veut que les résidents retournent dans leur milieu rapidement. On ne veut pas qu’ils restent trop longtemps à l’Hôpital de Maniwaki ou au Château Logue. » — Une citation de Benoît Major, directeur du soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS de l'Outaouais

D’ici là, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais continue de maintenir la communication avec les familles des résidents par le biais d’une rencontre chaque deux jours.

Avec les informations de Charles Lalande et d’Emmanuelle Poisson