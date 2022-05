Québec solidaire souhaite démocratiser l’accès aux plans d’eau

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise-Lessard-Therrien, souhaite rendre plus accessibles les berges et les plans d’eau à la population du Québec.

Dans un contexte où les canicules sont de plus en plus nombreuses, la députée indique que son parti désire sensibiliser les municipalités sur l’importance de conserver des accès publics en bordure des lacs situés sur leur territoire.

On va déposer un projet de loi dans les deux prochaines semaines pour favoriser l’accès aux plans d’eau à l’ensemble des Québécois et des Québécoises. On veut en faire un réflexe pour les municipalités d’avoir cette préoccupation de garder des accès publics aux plans d’eau parce qu’on le sait, les plans d’eau sont publics, mais le pourtour des lacs appartient aux municipalités et aux terres de la couronne , remarque-t-elle.

La plage du sentier de la Pointe-aux-Roches, à Latulipe. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Alors que l’accès aux plans d’eau peut être plus facile en région éloignée, Mme Lessard-Therrien souligne la difficulté que cela peut représenter pour certaines familles établies dans les grands centres.

Ce qu’on s’aperçoit au Québec, c’est que les plans d’eau sont de plus en plus privatisés. En Abitibi-Témiscamingue, on a la chance d’avoir accès relativement facilement à des plans d’eau, mais ce n’est pas le cas partout, surtout dans le sud du Québec, où les berges sont relativement privatisées , indique-t-elle.

« Quand on habite à Montréal-Nord, se rendre dans un bout de forêt, c’est beaucoup plus compliqué que pour des gens plus fortunés, qui ont des véhicules, qui ont les moyens de se rendre et qui ont les sous pour s’équiper au niveau du plein air. » — Une citation de Émilise Lessard-Therrien

Améliorer l’accès au bénéfice de la santé mentale

Émilise Lessard-Therrien soutient qu'un accès équitable à la nature et aux plans d'eau représente un outil afin de réduire les inégalités sociales et améliorer la santé physique et mentale des citoyens.

C’est de plus en plus documenté, la nature, passer du temps dans le bois, c’est bon pour la santé physique, c’est bon pour la santé mentale. On a vu les médecins sortir en début de semaine dernière pour mettre de l’avant des prescriptions nature. En 2022, passer du temps dans le bois, c’est aussi bon pour la santé qu’une saine alimentation ou la pratique de l’activité physique , avance-t-elle.

Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Afin de s’assurer que les prochaines générations conservent des accès aux plans d’eau, Mme Lessard-Therrien affirme qu’un dialogue doit être entrepris avec les municipalités en lien avec leur modèle de financement.

Il y a tout un dialogue à faire avec les municipalités, parce que les municipalités ont tout avantage à développer leurs bords de lacs parce que ce sont les résidences qui valent le plus cher, donc plus de taxes municipales et plus de revenus. Nos municipalités sont prises dans un modèle totalement archaïque de financement qu’il va falloir revoir , soutient-elle.

À court terme, la députée croit que des aménagements peuvent être réalisés afin de faire connaître et rendre plus accessibles les accès déjà existants dans la région.

Récré-eau des Quinze. (archives) Photo : Guillaume Rivest