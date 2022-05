Veille de tornade en vigueur pour l’Estrie

Avec une masse d'air plus chaud, plus humide, on est dans cette zone où des orages violents pourraient se produire. Avec ces orages pourraient se former des tornades et c'est pour cette raison que nous avons émis cette veille , explique Gerald Cheng, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada.

En ce long week-end des patriotes, il importe d'être vigilant et de surveiller de près les conditions météorologiques, prévient le météorologue.

On sait bien que tout le monde veut profiter du temps plus chaud, de l'extérieur, après un hiver très long. Il faut toutefois faire attention. Pour la région au sud du fleuve Saint-Laurent, par exemple en Estrie, c'est plutôt tard cet après-midi et tôt ce soir que la météo pourrait changer.

« Quand la météo se détériore, il est temps de s'abriter. » — Une citation de Gerald Cheng, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada

Il demeure impossible pour l'instant de cibler un secteur en particulier. Environnement Canada recommande donc à tous les Estriens et aux habitants des régions avoisinantes de demeurer alertes.