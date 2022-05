Protéger son animal de compagnie des feux d’artifice

Les feux d’artifice, c’est très bien pour les personnes, mais les animaux ne comprennent pas ce qui se passe, lance le directeur général de l'organisme animalier, Jacques Messier.

Il explique que les chats et les chiens sont très sensibles aux bruits et que les feux d’artifice les rendent très nerveux.

« Les feux d’artifice ont le même impact sur les animaux sauvages parce qu’eux non plus ne savent pas ce qui se passe. » — Une citation de Jacques Messier, directeur général de la Toronto Humane Society

Pour protéger les animaux de compagnie, M. Messier suggère de rester chez soi avec son animal pendant les spectacles de feux d’artifice.

On peut fermer les fenêtres et les portes pour diminuer le bruit des feux d’artifice et essayer de trouver la pièce la plus tranquille, dit-il. Idéalement, il faut rester avec l’animal dans cette pièce pendant le spectacle.

À écouter : Les animaux de compagnies et la peur des feux d'artifice

Le retour des feux d’artifice publics

Plusieurs villes en Ontario comptent offrir des spectacles de feux d’artifice cette fin de semaine pour célébrer la fête de la Reine.

La Ville de Toronto offrira une prestation de feux d’artifice pour la fête de la Reine le lundi 23 mai à 22 h, au parc Ashbridges Bay. C’est la première fois qu’un tel spectacle a lieu depuis le début de la pandémie.

Dans un communiqué, Toronto a indiqué que la prestation durera 13 minutes avec 2000 feux d’artifice individuel, avec une finale spectaculaire .

« C’est incroyable de voir le retour des feux d’artifice spectaculaires pour la fête de la Reine au parc Ashbridges Bay. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto, par communiqué

Du côté d’Ottawa, il y aura un spectacle de feux d’artifice dans le cadre du Festival canadien des tulipes, dimanche à 22 h au parc des Commissaires.

Finalement, à Kingston, l’événement Spring into Summer organise des feux d’artifice gratuits samedi à 21 h au parc du lac Ontario.