Le président de l’UMQ en tournée en vue des élections d’octobre

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté, a entamé une tournée du Québec sous le thème « Municipal d’abord ». L'élu souhaite consulter les membres du regroupement quant à leurs enjeux et préoccupations, et ce, en vue des prochaines élections.

On va aller s’abreuver des priorités que les gens du municipal veulent voir et entendre dans la campagne électorale. On veut que les partis politiques viennent se compromettre pour certains enjeux qu’on va estimer important de négocier dans le prochain pacte fiscal , explique-t-il.

Places en garderie, logement et manque de main-d'œuvre seront parmi les sujets abordés entre Daniel Côté et la vingtaine de maires qu’il va rencontrer au cours de sa tournée.

L'élu croit que le projet de loi 1 visant à améliorer l'offre en services de garde, qui a été adopté à l’Assemblée nationale, viendra régler le problème d’accès aux places en garderie au Québec, et que le sujet disparaîtra des écrans radar d’ici un an ou deux .

Daniel Côté et Cathy Poirier lors de la cérémonie d’ouverture officielle des Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour ce qui est du logement, il reste encore beaucoup de travail à faire, ajoute-t-il. L'une de ses priorités sera par ailleurs la refonte de la fiscalité municipale, afin de permettre aux municipalités de diversifier leurs revenus.

Le gouvernement va chercher de l’argent avec la consommation, qui augmente rapidement. Nous, on est rattachés au foncier, qui augmente moins vite, alors qu’on a de plus en plus de responsabilités , explique-t-il.

« De moins en moins de moyens et de plus en plus de responsabilités : il y a un déséquilibre fiscal qui s’installe. » — Une citation de Daniel Côté, président de l'Union des Municipalités du Québec et maire de Gaspé

L’élu prend exemple sur le succès du transfert d’un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) aux municipalités, qui a permis à celles-ci de recevoir 400 millions de dollars, et sur la possibilité de percevoir des taxes foncières sur les bâtiments gouvernementaux.

Il compte aborder ces deux leviers lors de la prochaine négociation avec le gouvernement provincial, dont le déficit a fondu grâce à l’inflation.

Le maire de Gaspé a d'ailleurs insisté sur le fait qu’il ne voyait pas les maires du Québec comme étant l’opposition officielle au gouvernement, alors que des élus ont tenu tête au premier ministre François Legault lors des Assises de l’ UMQUnion des municipalités du Québec .

François Legault lors de la cérémonie d’ouverture officielle des Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

En fait, on est habituellement des partenaires assez incontournables du gouvernement. Nous formons des gouvernements de proximité. Dans plus de 90 % des cas, on s'entend très, très bien avec le gouvernement du Québec, peu importe sa couleur , indique-t-il.

Aller sur le terrain

Il s’agit de la première tournée en personne de Daniel Côté depuis qu’il a été élu président de l' UMQUnion des municipalités du Québec , l’an dernier. Il avait déjà effectué une tournée virtuelle des municipalités l’année dernière, mais qui n’avait rien à voir avec celle qui débute.

Je suis un gars de terrain, j’ai besoin de voir ce qu’il se passe dans les milieux, de parler au monde face à face , explique-t-il

Le président du regroupement municipal a lancé sa tournée jeudi, à Gaspé, en compagnie de Cathy Poirier, mairesse de Percé. L'élue est présidente du caucus régional de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la commission de l’environnement à l’ UMQUnion des municipalités du Québec .

Il va visiter une vingtaine de municipalités à travers le Québec d’ici le début septembre.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque