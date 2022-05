Inondations au Manitoba : état d’urgence à Whiteshell

Parcs Manitoba a ordonné l'évacuation des résidents dans la région du lac Betula, ce qui comprend les chalets, les zones récréatives et les aires de pique-nique, les terrains de jeu, les sentiers et les plages.

Parcs Manitoba affirme que les résidents doivent se préparer afin de quitter leurs résidences, à cause des niveaux d'eau qui continuent d'augmenter rapidement.

La province affirme que l’augmentation du niveau de l’eau a mené à des conditions routières dangereuses, tandis que de nombreux tronçons d’autoroutes sont inondés.

Hydro-Manitoba affirme que les résidents situés le long de la rivière Winnipeg, de Point du Bois à la Première Nation Sagkeeng, doivent faire attention aux débits d’eau dans la région, en raison de la fonte des neiges accélérée ainsi que des pluies printanières.

La Commission de contrôle du lac des Bois a dû augmenter le débit sortant de Lake of the Woods et de Lac seul vers la rivière Winnipeg, dont la crête est prévue au début du mois de juin.

Augmentations prévues dans les 10 à 15 prochains jours Silver Falls : 1 pied en amont

Powerview-Pine Falls : 1 pied

Eight Foot Falls : 1,2 pied

Dorothy Lake : 1,9 pied

Nutimik Lake : 2,1 pieds

Margaret/Eleanor Lake : 2,2 pieds

Sylvia Lake : 2,3 pieds

Les résidents aux alentours de ces régions sont avisés de déplacer leurs possessions situées à proximité de l’eau.

Les plaisanciers sont également invités à redoubler de prudence en se promenant sur la rivière Winnipeg.