Plus de 1100 arbres distribués gratuitement à Palmarolle

L'opération qui coïncide avec le mois de l'arbre et des forêts est réalisée collaboration avec l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Plus de 1100 arbres de différentes essences sont disponibles comme le pin blanc, le pin gris, le bouleau jaune ou encore l'érable à sucre.

La mairesse Véronique Aubin parle d'une activité familiale et l'occasion d'inculquer aux plus petits l'amour de la nature.

Nous on peut les informer au sujet de la nature que c'est important. Les arbres c'est grâce à eux qu'on réussit à avoir de l'air potable à respirer. Et moi en emmenant mes filles, il va y avoir d'autres enfants qui vont se joindre à nous pour l'activité , dit-elle.

Mon conjoint, lui, ça fait partie de son métier, il connait beaucoup les essences. Il va pouvoir aussi nous parler et nous apprendre plus sur les essences tout en faisant la distribution des arbres donc on va apprendre de cette façon aussi , ajoute la mairesse.

Chaque famille pourra avoir 4 arbres.