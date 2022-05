Tuerie en N.-É. : Les coûts atteignent 25,6 M$ pour l’enquête publique

L'enquête publique sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse a déjà coûté 25,6 millions $ afin d'investiguer sur le carnage des 18 et 19 avril 2020. Il reste encore environ cinq mois au mandat.

Les coûts de l’enquête sont partagés entre les gouvernements fédéral et provincial. La commission d’enquête a débuté ses travaux en octobre 2020 et les audiences publiques ont commencé le 22 février 2022.

L’enquête porte sur les causes et les circonstances qui ont conduit à la mort par balle de 22 personnes en 13 heures par un homme armé qui conduisait une réplique de véhicule de police. Il est attendu que l’enquête recommande des moyens d’aider à prévenir et à répondre à des incidents similaires à l’avenir.

Selon la répartition des dépenses présentée jusqu’au 31 mars 2022, l’enquête a dépensé près de 2,9 millions $ au cours de l’exercice 2020-2021, et au cours de la dernière année financière, 22,7 millions $ ont été dépensés.

Environ 9,5 millions $ ont été déboursés pour les salaires et les avantages sociaux de 68 employés.

Le commissaire en chef Michael MacDonald a reçu jusqu’à 2000 $ par jour et les deux commissaires, Leanne Fitch et Kim Stanton, 1800 $ par jour.

Une partie du budget de la commission finance le coût des avocats représentant les membres de la famille des victimes.

À ce jour, cette partie des dépenses totalise environ 2,5 millions $.