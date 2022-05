Les faits se sont produits à Sainte-Anne-des-Monts en janvier 2020. C'est le juré numéro 9 qui s'est levé pour prononcer le verdict de culpabilité.

Au moment d'entendre le verdict, des membres de la famille de la victime ont fondu en larmes, l'air soulagé.

L'accusé a quant à lui conservé un air calme et neutre, alors qu'il regardait les membres du jury.

Le juge, François Huot, a ensuite déclaré qu'il condamne l'accusé à une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les recommandations sur la peine doivent se tenir le 22 juin au palais de justice de Rimouski. Après avoir entendu les positions du procureur aux poursuites criminelles et pénales et de l'avocat de Steve Lévesque, le juge aura à choisir à partir de quel moment, soit entre 10 et 25 ans d'emprisonnement, Steve Lévesque deviendra éligible à une libération conditionnelle.

Le jury a choisi de ne pas formuler de recommandation au juge quant à la période d'éligibilité de l'accusé à une libération conditionnelle.

Steve Lévesque est incarcéré depuis son arrestation à Rimouski le 25 janvier 2020.

En terminant sa brève allocution, le juge a tenu à saluer le sérieux des jurés. Ces derniers ont écouté attentivement en prenant des notes pendant toute la durée de l'audience qui s'est étendue sur cinq semaines.

Le juge Huot les a remerciés sincèrement en ajoutant que justice a été rendue .

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Jérôme Simard, a affirmé qu'il n'a pas été surpris par la rapidité du jury à en arriver à un verdict unanime de culpabilité. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

À la sortie de la salle d'audience, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Jérôme Simard, a affirmé que le jury a prononcé le verdict auquel il s'attendait.

Il a ajouté qu'il n'a pas été surpris par le court laps de temps pris par le jury pour délibérer.

« On considérait que notre preuve était bonne, qu'elle démontrait une culpabilité hors de tout doute. Donc, est-ce qu'on est surpris? Je vous dirais que non. » — Une citation de Jérôme Simard, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Maître Simard s'est aussi dit heureux pour la famille de la victime. Il va encore y avoir des démarches de faites pour essayer retrouver le corps de la victime. Pour l'instant, ça leur met un peu un baume sur le cœur, le fait qu'on ait un verdict de culpabilité. Justice a été rendue , a-t-il poursuivi.

Il a tenu à remercier les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qui ont participé à l'enquête. Ils ont fait une enquête merveilleuse considérant qu'ils n'avaient pas le corps de la victime, mais avec leur enquête qui a été extrêmement professionnelle, ils ont réussi à trouver suffisamment d'éléments de preuve pour que des accusations soient portées et qu'un verdict de culpabilité ait lieu aujourd'hui , estime Jérôme Simard.

L'avocat de Steve Lévesque, Pierre L'Écuyer, n'a pas voulu commenter l'issue du procès.