Crues des eaux : des municipalités au nord de l’Outaouais sur un pied d’alerte

Les deux prochaines semaines seront critiques, selon le porte-parole de la Société d'État, Francis Labbé.

Les 40 millimètres de pluie attendue ce week-end pourraient faire déborder la rivière Gatineau.

En entrevue à Sur le vif, vendredi, Francis Labbé, le porte-parole chez Hydro-Québec, a affirmé que les niveaux de l'eau le long de la rivière Gatineau pourraient atteindre ceux de 2017 et 2019 dans les prochains jours.

À Maniwaki, les deux prochaines semaines seront à surveiller, parce qu’il n’est pas impossible, et c’est même relativement probable, qu’on atteigne sur la rivière Gatineau un niveau d’eau qui sera comparable à ce qu’on a vu en 2017 et 2019 , a-t-il expliqué. Les précipitations qu’on attend pourraient pointer dans cette direction.

Ce dernier suggère aux riverains visés de se préparer.

Les gens qui vivent aux abords de la rivière Gatineau et qui ont vu de l’eau de près en 2017 et 2019 [dans les secteurs de La Pêche, Wakefield, Gracefield], prévoyez le coup, parce qu’il est possible et même probable qu’on atteigne ces niveaux-là au cours des prochains jours , a-t-il lancé par la suite.

Ce dernier attribue la situation en partie aux récentes précipitations. M. Labbé rapporte que lundi et mardi dernier, jusqu’à 90 millimètres de pluie sont tombés par endroit, au nord de l’Outaouais.

« On a reçu par endroit plus de pluie en deux jours qu’on en reçoit normalement en un mois. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole, Hydro-Québec

La Ville de Maniwaki a par ailleurs annoncé la fermeture complète des rues Oblats, du Souvenir, Laurier et du sentier pédestre du Château Logue. Seuls les résidents des rues Roy, Gilmour et Bennett sont autorisés à y accéder. Vendredi, les autorités ont également procédé à l'évacuation préventive du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée le Foyer Père-Guinard à Maniwaki.

De son côté, la municipalité de Gracefield a publié vendredi un avis sur Facebook. Elle met des sacs de sable à la disposition des citoyens.

Les produits seront disponibles à côté de la descente de bateau située sur la Georges , indique la municipalité.

Pour l'instant, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais n'a pas émis d'avis pour la rivière des Outaouais.