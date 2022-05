Moins de Saskatchewanais se disent optimistes face à l’avenir, note Statistique Canada

Selon le directeur adjoint intérimaire au Centre de renseignements et d’innovation en données sociales de Statistique Canada, Martin Turcotte, cette tendance est aussi observée à l’échelle nationale.

« Ce qu’on voit en Saskatchewan n’est pas nécessairement exceptionnel, à l’échelle du pays, donc oui, le déclin est un peu plus prononcé, mais c’est vraiment par une petite marge. Ce n’est pas assez pour dire qu’il y aurait quelque chose d’exceptionnel qui se produit en Saskatchewan, en ce moment. »

Selon Statistique Canada, plusieurs facteurs comme les conséquences de la pandémie et les enjeux socio-économiques liés à la hausse des prix contribuent à créer une incertitude constante auprès des Canadiens.

Le professeur de psychologie à l’Université de Regina, Thomas Hadjistavropoulos, affirme cependant que tout espoir n’est pas perdu.

« Si les événements mondiaux comme la sévérité de la pandémie et la guerre en Ukraine s’améliorent, les gens seront moins anxieux pour leur santé et le coût de la vie. Cela les rendra plus optimistes. »