Roxane Bruneau dévoile une nouvelle chanson composée à partir de commentaires Facebook

L’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau a révélé I don’t know pas savoir cette semaine, une nouvelle chanson écrite à partir de commentaires Facebook de sa communauté.

L’artiste de 31 ans avait invité son public à lui partager de courtes phrases en français et en anglais en janvier dernier pour son projet. Elle avait reçu plus de 13 000 propositions.

En résulte une chanson humoristique absurde dans laquelle Roxane Bruneau chante I smell funny when I’m with you (mon odeur est étrange quand je suis avec toi), un tsunami quand j’te vomis sur les genoux .

Le titre est accompagné d’un vidéoclip éclaté mettant en vedette Roxane Bruneau en compagnie des humoristes Chloée Deblois – affublée d’immenses sourcils – et de Walter J. Lyng.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

On les voit tantôt dans un salon de coiffure, tantôt pilotant un vélo avec une grande banquette en pleine campagne ou encore chevauchant un cheval dans l’espace.

C'est honnêtement le vidéoclip qui me ressemble le plus. J'ai commencé ce métier-là en me déguisant sur internet alors je n’arrive pas à croire que j'ai pu, grâce à vous, mixer mes deux univers dans un clip! , a déclaré Roxane Bruneau dans la description de sa vidéo.

La chanteuse n’est pas à sa première chanson écrite à partir de commentaires Facebook. Rappelons C’est n’importe quoi (Oulalala), composée au début de la pandémie selon le même concept.