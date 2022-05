En voiture dans une Tesla à la conduite entièrement autonome

Brangwyn Jones est assez fier de son bolide blanc, une Tesla Model Y. Encore plus depuis le 29 mars lorsque le constructeur automobile américain lui a envoyé une mise à jour de son système de navigation.

Sa voiture est maintenant équipée du FSD (Full Self-Driving), aussi appelé ordinateur de conduite entièrement autonome. Avec cette technologie, le conducteur n’a qu’à indiquer sa destination et le véhicule s’occupe du reste.

Sa Tesla roule en respectant les limitations de vitesse, freine, tourne à gauche ou à droite en mettant un clignotant, s’arrête automatiquement devant un panneau Arrêt… le tout grâce à huit caméras externes synchronisées et douze capteurs à ultrasons qui utilisent l’intelligence artificielle pour prendre des décisions sécuritaires.

Après avoir chargé sa Tesla, Brangwyn Jones part en balade dans Medicine Hat, ville de l’est de l’Alberta, où il travaille. Il fait partie d'une minorité d'initiés. Elon Musk, directeur général de la firme, a annoncé qu'il y avait, en avril, 100 000 Nord-Américains sélectionnés pour tester le FSDordinateur de conduite entièrement autonome , encore dans sa version bêta.

C’est comme un étudiant au volant. Il apprend. Moi, je suis le père qui corrige. J’ai toujours les mains près du volant et je regarde toujours mes miroirs, au cas où , dit le militaire francophone.

Lorsque le mode FSD est activé, l'écran de bord montre tous les éléments des alentours : voitures, piétons, vélos ou routes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Comment être testeur?

Si Brangwyn Jones fait partie des utilisateurs du système en avant-première, ce n’est pas un hasard. D’abord parce qu’il en a fait la demande après avoir payé 10 000 $ pour acquérir l’option, mais surtout parce que sa conduite a été analysée pendant plusieurs jours par Tesla qui a accès aux données de navigation.

Le constructeur étudie les comportements de chaque conducteur candidat. Son score, de un à cent, baisse s’il freine brusquement, prend des virages trop serrés et suit de trop près les autres voitures. J’ai eu 98 ou 99 , dit Brangwyn Jones qui s’estime chanceux.

C’est vraiment cool de pouvoir laisser conduire la voiture. On voit le futur ici. Ça va prendre des années, mais dans 30 ans, toutes les voitures communiqueront entre elles . Le quadragénaire est persuadé que cette technologie permettra de réduire le nombre d’accidents et d’embouteillages sur les routes.

L’ordinateur FSDordinateur de conduite entièrement autonome n’en est pas à sa version optimale. Ces milliers de conducteurs testeurs permettent à Tesla d’avoir chaque jour des données servant à améliorer le produit final.

Des incohérences et des feux rouges brûlés

Des erreurs existent et certaines situations agacent Brangwyn Jones. Là, on est dans la voie de droite, mais la voiture n'a pas vu que cette voie, c’est seulement pour un virage à droite. Je vais donc intervenir. On ne veut pas frustrer les autres chauffeurs , explique-t-il.

À d’autres moments, la navigation peut s’avérer dangereuse. Lorsque, par exemple, sa Tesla sait qu’il faudrait prendre la prochaine à gauche, mais ne l’anticipe pas et se place à droite sur une route à quatre voies. Le système attend la dernière minute pour changer de voie, sauf qu’on coupe quatre voies , interpelle-t-il.

En 2021, 5 % des immatriculations de véhicules automobiles neufs concernaient des véhicules à émission zéro, selon Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Sur YouTube, des vidéos montrent des voitures Tesla, avec la navigation FSDordinateur de conduite entièrement autonome. , brûlant un feu rouge. Le conducteur peut à tout moment freiner pour reprendre la main et corriger une trajectoire. Si la voiture passe au rouge, c'est le conducteur qui doit payer la contravention, pas Tesla.

Une technologie utile?

Ce futur technologique est intéressant , selon Martin Lavallière, professeur au département des sciences de la santé à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre du Réseau de recherche en sécurité routière du Québec.

Une intelligence artificielle au point pourrait réduire la mortalité sur les routes, selon lui, mais le conducteur derrière le volant devra toujours rester vigilant et réactif.

L'automatisation a ce défaut : la personne va avoir de plus en plus confiance que la technologie va fonctionner en tout temps et à tout moment, mais cette confiance vient avec une perte de la pratique de la conduite et de la connaissance de son environnement , estime Martin Lavallière.

Brangwyn Jones reste persuadé que l’intelligence artificielle à bord améliora, un jour, la sécurité routière.

Hier soir, il y avait un piéton habillé en noir sur le bord de la route que je n'avais pas vu. La voiture s’est arrêtée . Conduire une voiture sans intelligence artificielle fait partie du passé pour cet Albertain.

Un futur encore lointain

Si Elon Musk prône que la navigation FSDordinateur de conduite entièrement autonome lui permet de rouler dans les rues d’Austin, ville texane du siège social de la marque, sans intervenir la majorité du temps, cette technologie ne devrait pas être disponible avant longtemps.

C’est du moins l’avis de Randy Goebel, professeur d’informatique à l’Université de l’Alberta, qui a travaillé sur des projets d’intelligence artificielle et de voitures autonomes pour le groupe automobile allemand Volkswagen et l’entreprise chinoise Huawei.

Le vrai défi sera d’avoir un réseau d’infrastructures à la hauteur de l’intelligence de ces voitures autonomes. La 5G, par exemple, peut leur permettre de communiquer entre elles assez rapidement. Ça va prendre du temps de la déployer sur tout le territoire , estime-t-il.