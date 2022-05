Une nouvelle structure de recherche à l’UQAC pour étudier la forêt boréale

Selon le directeur du Centre de recherche sur la boréalie (CREB) de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , André Pichette, cette somme permettra de trouver des réponses aux enjeux qui touchent l'industrie forestière et les autres utilisateurs de la forêt.

André Pichette croit qu'en finançant de nouvelles recherches, il serait possible de trouver des solutions aux problématiques amenées par les changements climatiques, comme les feux de forêt à répétition.

Il estime aussi que l'observatoire permettra de s'intéresser à la survie du caribou forestier dans la région.

« On pense qu'on peut amener une contribution à ces niveaux-là, au niveau du manque de connaissances, quel type d'aménagement on peut faire pour favoriser la survie et le bien-être de ces espèces. »