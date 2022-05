Le Canada a recensé 10 cas d’hépatite infantile grave jusqu’ici

Sur son site web, mis à jour vendredi, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indique maintenant que 10 enfants ont été infectés jusqu'ici, soit 4 en Ontario, 3 en Alberta, 2 au Manitoba et 1 au Québec.

Ces cas ne sont pas causés par des souches connues du virus responsable de l’hépatite chez les enfants, telles que les hépatites A, B, C, et E , souligne l' ASPCAgence de la santé publique du Canada .

Les enfants avaient de 1 à 13 ans et sont tombés malades entre le 3 novembre 2021 et le 23 avril 2022 , spécifie-t-elle, ajoutant que tous les enfants ont été hospitalisés et que deux d'entre eux ont eu besoin d’une greffe du foie .

Aucun décès n’a été signalé, assure-t-elle néanmoins.

Une maladie à plusieurs visages

L’hépatite est une inflammation du foie, explique l' ASPCAgence de la santé publique du Canada sur son site web.

Certains types peuvent être traités, et la plupart des personnes atteintes se rétablissent , assure-t-elle; mais la maladie peut aussi être très soudaine et évoluer vers une insuffisance hépatique en quelques jours ou semaines .

Au Canada, cette forme aiguë d'hépatite chez les enfants est rare , poursuit l' ASPCAgence de la santé publique du Canada . Elle est néanmoins présente et, à l’heure actuelle, la cause de la maladie n'est pas connue , admet l'Agence.

Une préoccupation internationale

Des centaines d'enfants dans le monde sont actuellement touchés par l'hépatite infantile grave. Les premiers cas ont été observés en Alabama, aux États-Unis, en octobre 2021, mais les chercheurs croyaient d'abord qu’il s’agissait d’un problème localisé.

Ce n’est qu’au début d'avril que le Royaume-Uni a informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d’un nombre anormalement élevé de cas. Une enquête internationale s'est mise en branle dans les jours qui ont suivi.

Par la suite, d'autres cas ont été détectés en Europe et aux États-Unis, si bien que le Canada a décidé d'ouvrir sa propre enquête.

En ce moment, les autorités et les chercheurs se penchent principalement sur deux causes possibles : un adénovirus et le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19.

Les symptômes d’une hépatite aiguë grave chez les enfants peuvent prendre la forme d'une jaunisse, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements, d'une urine foncée, de selles pâles, d'une perte d’appétit, de fièvre ou de fatigue.