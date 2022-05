COVID-19 : attention à la désensibilisation face aux décès, disent des experts

La COVID-19 a tué plus d’Albertains dans les deux dernières semaines que la grippe n’en tue typiquement en 12 mois. Alors que ces décès prennent de moins en moins de place dans les discours politiques, des experts avertissent que la « normalisation » de ces morts pourrait s’avérer dangereuse.

La COVID-19 continue d’avoir un impact sur les Albertains. Elle a certainement eu des impacts dramatiques sur ma famille , dit Timothy Caulfield, détenteur de la Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l'Université de l'Alberta.

Son beau-père, l’ancien doyen de la faculté de génie de l’Université de l’Alberta Fred Otto, en est mort il y a à peine deux semaines.

Timothy Caulfield raconte que sa famille a depuis eu plusieurs conversations avec des gens qui leur disaient qu’ils étaient tannés de la pandémie, et des masques, et qu’ils voulaient passer à autre chose.

On ne leur a rien dit, mais ces commentaires font mal. Je [...] comprends leur perspective. Je suis fatigué de la COVID aussi. Mais la pensée magique ne nous sauvera pas.

Huit à dix décès par jour

Timothy Caulfield tient à le souligner : la tendance à long terme signale que les choses vont dans la bonne direction .

Au pire de la pandémie, il n’était pas rare de voir plus d’une vingtaine de décès en une journée. La moyenne quotidienne tourne autour de neuf désormais.

C’est moins, mais ce n’est pas peu, souligne Craig Jenne, spécialiste en microbiologie et maladies infectieuses à l’Université de Calgary.

Ce sont des chiffres difficiles à digérer , observe-t-il.

Pour les remettre en perspective, il rappelle qu’une saison de grippe particulièrement féroce tue environ 120 personnes.

La COVID-19 en a tué 131 au cours des deux dernières semaines.

« Nous commençons à normaliser ces chiffres. [...] Je crois que nous avons besoin de réfléchir et de nous demander : "est-ce que c’est vraiment acceptable?" » — Une citation de Timothy Caulfield, Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l'Université de l'Alberta

Une complaisance qui pourrait être dangereuse

Les premières vagues de la pandémie ont été suivies par des chutes abruptes des taux de transmission, d’hospitalisations et de décès.

Craig Jenne observe cependant que ces indicateurs semblent frapper un plancher plus haut qu’avant après le sous-variant BA.2

Il semble que la province en est arrivée à l’accepter et c’est particulièrement inquiétant parce que certaines de ces morts sont probablement évitables , dit-il, rappelant que la vaccination, incluant les troisièmes et quatrièmes doses, et le port du masque, sont des mesures toujours efficaces.

Timothy Caulfield explique qu’il y a une lassitude générale de la population, après tant de tragédies et de restrictions.

Mais [...] les politiciens reconnaissent ce sentiment et le nourrissent peut-être. La combinaison de ces deux facteurs peut créer une complaisance qui n’est pas totalement justifiée , dit-il.

Il s’inquiète d’une émergence de discours politisés et révisionnistes qui minimisent la gravité des pires vagues de la pandémie.

Alors que les restrictions disparaissent et que les citoyens sont appelés à se fier à leur bon sens pour décider des risques acceptables face au virus, cela pourrait avoir de graves conséquences, juge l’expert.

Qu’est-ce qu’ils sont censés faire? Ils se font dire que [la pandémie] n’était pas si grave et en même temps, on leur demande de faire cette évaluation de risque personnelle.

C’est une recette pour ne pas prendre ça au sérieux à l’avenir et je pense que c’est une recette pour compliquer l’implantation de mesures sanitaires dans le futur si elles sont nécessaires.

Avec des informations de Jennifer Lee