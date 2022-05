Le déficit s’est évaporé au Québec l’année dernière

Lors du dépôt de son plan budgétaire 2022-2023, le ministre des Finances Eric Girard prévoyait un déficit de 6,1 milliards de dollars pour l’année dernière. Il tombe à 3,3 milliards, à la lumière du plus récent Rapport mensuel des opérations financières, en date du 28 février 2022.

Toutes les provinces ont révisé leurs revenus autonomes, a souligné M. Girard en entrevue à Radio-Canada. On est tous autour de 18 à 20 %. C’est plus élevé que ce qu’on avait prévu.

Au Québec, les revenus ont ainsi progressé de 18,9 % en 2021-2022, et ceux provenant des impôts des sociétés, de 51,9 %.

L’augmentation de ces revenus est attribuable à une progression plus élevée que prévu de la croissance économique. Le produit intérieur brut nominal (qui ne tient pas compte de l’inflation) a bondi à 13,1 %, soit 1,8 point de pourcentage de plus.

L’équilibre budgétaire, voire un surplus, aurait pu être atteint sans les 3,2 milliards de dollars destinés à verser 500 $ aux Québécois pour faire face à l’inflation et les transferts en infrastructures totalisant 1,4 milliard pour la ligne bleue, notamment.

Que nous réserve 2022-2023?

Le ministre Girard indique qu’une partie des 2,8 milliards de dollars d’amélioration budgétaire pourrait être récurrente , ce qui pourrait améliorer le solde sur l’ensemble de l’horizon des cinq prochaines années.

Mais l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les enjeux d’approvisionnement, la guerre en Ukraine et la volatilité des marchés financiers laissent présager davantage d’incertitude pour cette année.

L’économie a une chance sur trois d’entrer en récession dans la prochaine année, selon Eric Girard. On a fait un budget prudent et responsable en mars, soutient-il. On est déjà préparés.

Le ministre n’a pas voulu donner d’indications quant à la possibilité d’une nouvelle aide ponctuelle et rapporte que les revenus de taxation découlant de la hausse du prix de l’essence ont un effet marginal sur les revenus.