Le portrait électoral se précise dans Côte-du-Sud

La députée Marie-Eve Proulx, qui représente la circonscription depuis l’élection générale de 2018, se dit prête à livrer bataille. Après plus de deux ans de pandémie de COVID-19, elle raconte que l’assemblée tenue il y a deux semaines pour officialiser sa candidature avait des airs de retrouvailles pour les militants caquistes.

Ce sont les membres de mon organisation politique qui m’ont demandé de faire un événement public. Ça faisait tellement longtemps qu’on ne s’était pas vus que ça a été un oui immédiat , dit-elle.

La députée estime avoir manqué de temps pendant ce mandat de quatre ans puisque la pandémie de COVID-19 a mobilisé les efforts et fait de l’ombre à plusieurs dossiers régionaux. J’avais l’impression de ne pas avoir complété tout ce que je voulais faire, autant de participer au développement de ma région que de participer à transformer le Québec , souligne Marie-Eve Proulx.

« Avant [la pandémie] il y avait beaucoup de défis puis là, il y en a encore plus donc j’avais vraiment le goût de poursuivre mon implication politique. » — Une citation de Marie-Eve Proulx, députée de Côte-su-Sud

La députée ne spécifie cependant pas quels dossiers méritent une plus grande attention. Elle préfère parler de ses priorités et de ses objectifs lorsque la campagne sera officiellement lancée.

La députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Même si son premier mandat à la CAQCoalition avenir Québec a été plutôt houleux, Mme Proulx en dresse un bilan positif. En mai 2021, Marie-Eve Proulx a démissionné du Conseil des ministres après qu'une plainte pour harcèlement psychologique eut été déposée à son endroit.

Dernièrement, plusieurs élus de sa circonscription ont critiqué son travail dans le dossier du pavillon d'enseignement de la médecine vétérinaire, qui verra le jour à Rimouski et non à La Pocatière.

Québec solidaire déjà sur la ligne de départ

Pour une deuxième fois en autant d’élections, Guillaume Dufour va croiser le fer avec Marie-Eve Proulx. Celui qui enseigne la biologie au Cégep de La Pocatière souligne que Québec solidaire a fait des gains lors de l’élection de 2018 et il estime que le parti en fera encore davantage à l’automne. Dans Côte-du-Sud, Québec solidaire a recueilli 10,85 % des votes lors de la dernière élection, soit deux fois plus qu'en 2014.

Résultats de l'élection de 2018 dans Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx (Coalition avenir Québec) : 53,64 %

Simon Laboissonnière (Parti libéral): 21,99 %

Guillaume Dufour (Québec solidaire) : 10,85 %

Michel Forget (Parti québécois) : 10,11 %



Source : Élections Québec

Guillaume Dufour dit avoir appris énormément de choses lors de sa première campagne et se sent fin prêt pour la deuxième. Je vais justement profiter de cette expérience-là pour faire encore plus progresser les idées que Québec solidaire , mentionne M. Dufour.

Guillaume Dufour défendra les couleurs de Québec solidaire pour la deuxième fois dans la circonscription de Côte-du-Sud. Photo : Photo: Québec solidaire

Ses priorités seront la décentralisation des services à la population, surtout en matière de santé et d’éducation, proposer des solutions pour atténuer la crise du logement et la transition énergétique du Québec, notamment.

« Les gens associent souvent Québec solidaire à un parti de Montréal […] alors que finalement notre programme est élaboré très démocratiquement. Il y a plusieurs associations des régions qui amènent des éléments. » — Une citation de Guillaume Dufour, candidat de QS dans Côte-du-Sud

Pour sa part, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, était de passage dans la circonscription au début du mois pour officialiser la candidature de Frédéric Poulin. Propriétaire d'une entreprise de production laitière, M. Poulain souhaite notamment préserver les activités de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) à La Pocatière et aider les entrepreneurs qui doivent faire face à la hausse du prix du carburant.

Le Parti québécois et le Parti libéral du Québec n’ont pas encore de candidats pour les représenter.